هل تقترب نهاية كورونا؟.. لقاحان قد يكونان جاهزين بحلول 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتسابق العلماء لإنتاج لقاح يحارب فيروس كورونا المستجد، في ظل تفشيه وتسببه في ضحايا ومصابين بالملايين حول العالم حتى الآن.

وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، هناك لقاحان ضد فيروس كورونا، قد يتم طرحها بحلول العام الجديد 2021، وإنتاجها بالفعل.

لقاح فايزر

تهدف شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إلى إنتاج 100 مليون جرعة بحلول هذا العام، وسيحتاج كل مريض إلى تلقي اللقاح على جرعتين.

وكشفت الشركة أنها صنعت بالفعل "مئات الآلاف من الجرعات" التي تخضع لتجارب سريرية.

وتعمل الشركة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech ، وتهدف إلى إنشاء 100 مليون جرعة بحلول 2021، وبحلول عام 2021، تهدف الشركة إلى تصنيع 1.3 مليار جرعة.

ويُظهر مقطع فيديو أصدرته شركة Pfizer، آلاف زجاجات القوارير، في مصنعها في بورس ببلجيكا.

في الأسبوع الماضي، قالت "فايزر" إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على موافقة أمريكية طارئة للقاحها في شهر نوفمبر القادم، وتجري الآن تجربة على 44 ألف شخص.

وقال رئيس الشركة في المملكة المتحدة، بن أوزبورن: "كان من الرائع رؤية القارورة الأولى للقاح تخرج من خط التصنيع، لقد جلبت ابتسامة هائلة على وجهي لرؤية كل هذا العمل الذي أسفر عن منتج على أرض الواقع".

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لقاح أكسفورد

في سياق آخر، قال جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، إن المرحلة الثالثة من اللقاح الذي تم إنشاؤه في جامعة أكسفورد، والذي تنتجه شركةAstra Zeneca، قد يتم طرحه في ديسمبر المقبل نهاية 2020.

وأضاف جوناثان: "يمكننا إنتاج لقاح أكسفورد قريبًا بعد عيد الميلاد، ببداية 2021، وسيكون لذلك تأثير كبير على الحالات المصابة في المستشفيات وسيقلل من أعداد الوفيات".

يأتي ذلك بعد أن أكد السير جيريمي فارار، عالم بريطاني، إن أكثر من لقاح لفيروس كورونا سيكون جاهزًا بحلول أوائل عام 2021.

يعتقد فارار، أن الربع الأول من العام المقبل 2021 سيكون بمثابة ضربة قوية ضد فيروس كورونا، حيث أكد أنه من المتوقع ظهور نتائج اختبار المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد بنهاية نوفمبر، ومن المحتمل بدء التطعيمات مع نهاية 2020.

كيف يعمل أكسفورد

يعمل اللقاح عن طريق تعريض المشاركين لفيروس غدي بارد عادي ضعيف يحتوي على بروتينات من فيروس كورونا سارس-كوف-2 مرتبطة بسطحه.

التعرض يسمح لجهاز المناعة ببناء استجابة مناعية، مما يعني أنهم محميون إذا أصيبوا بالفيروس الحقيقي.

كيف يعمل فايزر

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، ويأمل أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.