ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفواكه والخضروات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تحتوي الفاكهة والخضروات على الكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتعتبر من أكثر الوجبات الصحية الخفيفة، ولكن هل الإفراط في تناولها مفيد أيضا؟

أورد موقع "lilynicholsrdn" أن الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يسبب العديد من المشاكل في الجسم، بالإضافة إلى أنها ليست عادة صحية، وتسبب ما يلي:

1- الانتفاخ المتكرر:

الفاكهة والخضروات محفز للانتفاخ؛ لأنهما يحتويان على نوع من السكر يسمى الفوكتوز، والجسم لا يمتص كميات كبيرة منه، فيسبب الانتفاخ.

ويعتقد الباحثون أن ما يصل إلى 40% من الناس يعانون من حالة تسمى سوء امتصاص الفركتوز، حيث يتم امتصاصه بشكل غير فعال عبر الأمعاء الدقيقة، فتبقى الفاكهة في الأمعاء وتتخمر بمساعدة البكتيريا، ونتيجة لتلك البكتيريا التي تتغذى على الفركتوز توجد الغازات والانتفاخات، ويحدث هذا دون أي استفادة للجسم.

2- الإسهال أو القولون العصبي:

إلى جانب مشكلات امتصاص الفركتوز التي تؤدي عادةً إلى الإسهال، فإن الإفراط في تناول الفاكهة والخضروات يفسد عملية الهضم، فتحدث تشنجات وألم في البطن وأحيانا صداع.

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3- لم تفقد وزن:

إذا اتبعت نظاما غذائيا لفقدان الوزن وتوقفت عن تناول المشروبات الغازية والحلوى والأطعمة المصنعة، لكنك تفرط في تناول الفاكهة والخضروات فربما تتناول الكثير من الكربوهيدرات، فترتفع نسبة السكر في الدم، ما يحفز الجسم على إفراز الأنسولين لخفض نسبته، فيتحول إلى دهون للتخزين.

4- تشتهي السكر دائمًا:

لا يؤدي تناول الفاكهة والخضروات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم فقط، لكنه أيضًا لا يحافظ عليه لفترة طويلة، فإذا تناولت الفاكهة وحدها كوجبة خفيفة، فقد تلاحظ أنك تشعر بالرضا لمدة 30 دقيقة تقريبا، ولكن بعد فترة وجيزة يبدأ جسمك الشعور باحتياجه للسكر.

ما هي كمية الفاكهة المعقولة التي يجب تناولها في اليوم؟

يقترح الخبراء تناول ثمرتين فقط يوميا، ويفضل أن تكون طازجة، إذا كنت لا تتبع نظاما غذائيا.

إما إذا كنت تتبع نظاما غذائيا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وتمارس الرياضة تناول ثلاثة.

وتعتبر الخضروات أكثر كثافة بالمغذيات من الفواكه عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، حيث يوجد البوتاسيوم بسهولة في الأفوكادو والسلق والفطر واللفت، وفيتامين C في البروكلي النيء والفلفل والطماطم، ومضادات الأكسدة وفيرة في جميع الخضروات، وخاصة الأنواع الخضراء والورقية ولكن لا بد من تناولها بحكمة.