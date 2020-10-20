كورونا اليوم: تنظيف أسنانك بالفرشاة يمنع العدوى.. ودواء غريب قد يعالج الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر الخليج 365، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تنظيف أسنانك بالفرشاة يمنع العدوى

أكد أستاذ طب الأسنان البروفيسور مارتن آدي، من جامعة بريستول البريطانية، أن تنظيف أسنانك كلما غادرت منزلك قد يساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مارتن إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيميائية الموجودة في جل اليد المضاد للبكتيريا.

وأضاف أن هذا قد يقتل الفيروس التاجي، إذا دخل عن طريق الفم ويمنعه من التكاثر ويسبب المرض، كما يمكن أن يحمي الآخرين عن طريق تقليل الحمل الفيروسي في الفم، والذي اقترح البحث أنه قد يكون مرتبطًا بمدى إصابة الشخص بالعدوى.

نقطة ضعف الفيروس

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كشف علماء من معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا أن فيروسات "ميرس" و"كورونا" و"سارس" تتمتع بنفس نقاط الضعف، مما يعطي دفعة من الأمل لتطوير دواء فعال.

ووفقا للعلماء، فإن مشكلة مضادات الفيروسات التقليدية تكمن في أنها تعمل على الإنزيمات الفيروسية التي تتحور وتصبح مقاومة للأدوية، ولذلك فإنه يجب العمل على القضاء على البروتينات المسؤولة عن تكاثر الفيروس، وفقا لسبوتنيك.

دواء مضاد للديدان قد يعالج كورونا

خلص علماء برازيليون إلى أن عقار "نيتازوكسانيد" المضاد للديدان، فعال في علاج المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد كورونا.

هذا الأمر أعلنه ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل، حيث قال: "لدينا دواء مثبت علميا يمكنه خفض الحمل الفيروسي (كورونا)، عمليا هذا يعني أن هذا الدواء يقلل من عدوى أولئك الذين يتناولونه، وهو يجعلهم علاوة على ذلك، أقل عرضة لظهور أعراض أكثر خطورة للمرض، ويجنبهم العلاح في المستشفيات ويقيهم من النهايات المؤسفة، وفقا لروسيا اليوم.

مادة تحمي من تلف الرئة الناجم عن كورونا

زعم علماء اكتشاف أن زيت الكانابيديول (CBD) قد يزيد من مستويات مادة كيميائية واقية في الرئتين والأعضاء الأخرى، يمكن أن توفر الحماية من أسوأ آثار "كوفيد-19".

وفي بحث نُشر حديثا من قبل علماء من كلية طب الأسنان في جورجيا وكلية الطب في جورجيا، ثبت أن زيت CBD يزيد من مستويات الأبلين، بالإضافة إلى تحسين مستويات الأكسجين وتقليل الالتهاب - وبالتالي تلف الرئة الذي يحدث - في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وفقا لروسيا اليوم.