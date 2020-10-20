صيحة الموسم: تصاميم مستوحاة من الطابع الذكوري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - القوة، الجرأة، والصرامة... كلها تفاصيل ستظهر عليكِ في حال قررتِ اعتماد صيحة الأزياء المستوحاة من الطابع الذكوري. هذه الصيحة التي غزت منصات عروض الأزياء وفرضت نفسها بشكل قوي ولافت، وأجمع عليها عدد كبير من المصممين.

إجماع عالمي عليها

في مجموعات كروز 2021، فرضت هذه الصيحة نفسها بشكل قوي، وبرزت لدى دور عديدة؛ أمثال كريستيان ديور Christian Dior، وألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، وسبورتماكس Sportmax، وإيزابيل ماران Isabel Marant، وألتوزارا Altuzarra، وغيرها الكثير... وكل دار من هذه الدور قدمتها بأسلوب مختلف؛ منها الضيق، ومنها الفضفاض المريح، ومنها المحدد عند الخصر، وغيرها.



أسلوب قديم يتجدد

Altuzarra



لا تعتبر هذه الصيحة جديدة على ساحة الموضة، بل هي رائجة من أربعينات القرن الماضي وحقبتي الخمسينات والستينات، وقد بدأت بالفعل مع دار سان لوران وشانيل، ثم امتدت لتصل لاحقاً إلى جيورجيو أرماني، ورالف لورين، وجيفنشي.

كان لها خلال تلك الحقبات بصمة كبيرة، وكانت النساء يرتدينها؛ ليغيرن معالم الموضة، وليظهرن بأسلوب مغاير لما هو متعارف عليه. فشكّلت هذه الصيحة محط أنظار الجميع، وكانت تلفت الأنظار في مختلف الأوقات.

واللافت في هذه الصيحة أنها ليست حكراً على أوقات النهار فقط؛ أي في الاجتماعات العملية والـBusiness Meetings، بل أيضاً باتت أزياء خاصة مناسبة لأوقات السجادة الحمراء والمناسبات الرسمية العالمية، بحيث رأينا نجمات عديدات متألقات بها خلال الأوسكار والـMet Gala والغولدن غلوبز وغيرها الكثير...

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كيف ترتدينها على الأصول؟

Dior



لكن عليكِ أن تعرفي جيداً كيف ترتدين هذه الصيحة بذكاء، من هنا إليكِ النصائح التالية:

في حال كنتِ عريضة عند الخصر، ننصحك بالابتعاد عن السترات والسراويل الفضفاضة، واعتماد قصات محددة.

لا تكثري من الإكسسوارات مع هذا النوع من التصاميم، بل اكتشفي بأقراط صغيرة وعقد ناعم وساعة ذات طابع عملي.

هناك أنواع عديدة من الحقائب التي يمكنكِ اعتمادها مع التصاميم ذات القصات الذكورية، كحقيبة الـTote Bag ذات الأسلوب الكبير الذي يتسع لأساسياتك، والحقيبة الكلاسيكية، وحتى لتعكسي أسلوباً عصرياً؛ يمكنكِ ارتداء الحقيبة الجانبية أو الـCross Bag. لكن انتبهي إلى ضرورة الابتعاد عن حقائب الكلاتش الصغيرة؛ لأنها لا تليق بها أبداً.

ليس من الضروري أن تعتمدي البذلة كما هي؛ إذ يمكنكِ أن تغيري في السترة والسروال والقميص، وتنسقيها بشكل متناغم مع بعضها بعضاً.

ابتعدي عن ارتداء الأحذية الرياضية مع هذا النوع من التصاميم، واتجهي نحو البوتس الجلدي، أو حذاء الـPump.

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