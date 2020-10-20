أسلوب جريء: إطلالات ناعومي كامبل باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - مما لا شك فيه أن أسلوب ناعومي كامبل لا ينافسه شيء، فهي تتمتع بالجمال الكافي لتلفت الأنظار أينما حلّت، إلا أنه تم رصد إطلالاتها باللون الأبيض. إنها فعلاً تخطف الأنفاس بشدة، فبعد متابعتنا لأغلبية إطلالاتها؛ لاحظنا أنها تركز بشكل كبير على اللون الأبيض؛ إذ تطل به في مناسباتها النهارية، وفي مناسباتها الخاصة أيضاً.



أسلوب زاهٍ ومميز



تعشق ناعومي كامبل اللون الأبيض وتعتبره رمزاً للنقاء، وهي غالباً ما تتألق به في مختلف أوقاتها. والجدير بالذكر أن هذا اللون يليق جداً بها، خصوصاً أنها تتمتع بسمرة جميلة يتناغم معها اللون الأبيض بشكل كبير. هذا ويمنحها هذا اللون إطلالة زاهية ومشرقة ويزيد من جمالها.

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معاني اللون الأبيض



تنعكس الدلالات النفسية للون الأبيض على شخصية من يُفضله على سائر الألوان الأخرى، فغالباً ما يبدو محبو اللون الأبيض أشخاصاً مثاليين بكلّ ما تشمله الكلمة من معاني السلام، والهدوء، والتصالح مع الذات والآخرين، هذا بالإضافة إلى الترتيب والتنظيم، والبُعد عن العشوائية، فنادراً ما يتواجدون في أماكن تعمها الفوضى، فضلاً عن محاولاتهم الدائمة لتحقيق مستوى عالٍ من الكمال والاحترافية في كلّ ما يفعلونه، ولا يُمكن التغافل عن براءتهم، ونقاء نفوسهم الخالية من الأنانية أوالتصنع.

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كيف ترتدين اللون الأبيض بأسلوب ناعومي كامبل؟



أنتِ أيضاً اعتمدي اللون الأبيض على طريقة ناعومي كامبل؛ من خلال الخطوات التالية:

- الجدير بالذكر في البداية أن اللون الأبيض هو لون مثالي ويليق على أي امرأة، سواء صاحبات البشرة السمراء أو البيضاء.

- يمكنكِ أن تعتمدي موضة Ton sur Ton مع اللون الأبيض؛ أي من خلال تنسيق إكسسوارات من نفس اللون الأبيض، هذا يعني أن تتمتعي بلوك كامل بهذا اللون؛ من خلال الأزياء والحذاء والحقيبة والحزام والنظارات وغيرها...

- أو يمكنكِ في الجهة المقابلة أن تعتمدي إكسسوارات بلون النيود مع أزيائك باللون الأبيض، فذلك سيصنع رصانة على لوكك، ويمنحكِ إطلالة هادئة وغير صاخبة وغير مبالغ بها.

- أما في حال أردتِ أن تحصلي على إطلالة جريئة جداً، فيمكنكِ تنسيق الإكسسوارات الصاخبة الألوان، أو ذات الألوان الصارخة، التي ستعكس جرأة على إطلالتك، وستمنحك لوك قوياً وجريئاً.

- نسقي مع قميصك باللون الأبيض وشاحاً باللون الباستيلي؛ لأنه يليق به جداً.

- تليق المجوهرات بجميع ألوانها مع اللون الأبيض، فيمكنكِ التنويع بين الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي، وحتى الألماس أو المجوهرات التي تحتوي على أحجار كريمة مميزة.