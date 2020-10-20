المخمل قماش الشتاء الأول.. شاهدي كيف قدّمه المصممون لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - يعد قماش المخمل من أكثر أقمشة الشتاء أناقة، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في تصميمات ملابس الخريف والشتاء، حيث يساعد على ظهورها بشكل أكثر جمالاً وفخامة، إضافة إلى قدرته الهائلة على تدفئة الجسم في أيام الطقس البارد.

ويرى الكثير من المصممين أن المخمل هو قماش الشتاء الأول، وفي هذا الألبوم، يمكنكِ أن تشاهدي كيف قدمه المصممون لهذا الموسم؟ لتستوحي إطلالتك من تصميماتهم المميزة:



بنطلون ذو أرجل واسعة من المخمل من شانيل

بنطلون ذو أرجل واسعة من المخمل من شانيل



قدمت دار أزياء شانيل تصميماً مميزاً لبنطلون من المخمل باللون الأسود، تم تصميمه بأرجل واسعة مع خطين من الساتان على الجانبين، إضافة إلى مجموعة من الأزرار المعدنية التي تمتد بطول الساقين، ليتم فتحها من أجل التحكم في الجزء المكشوف من الساقين بحسب الإطلالة التي سيتم اعتمادها مع البنطلون.

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جاكيت من المخمل من ديور

بليزر من المخمل من ديور



قدمت دار ديور للأزياء مجموعتها لخريف وشتاء 2020-2021، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق لجاكيت من المخمل باللون الأسود، مُصمماً بياقة عريضة و6 أزرار أمامية، إضافة إلى جيبين أماميين بحجم كبير.

ويناسب هذا الجاكيت الأنيق الإطلالات المسائية خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث يمكن تنسيقه مع بنطلون أسود أو رمادي اللون، وحذاء بوت ذي رقبة قصيرة باللون الأسود، لإطلالة أكثر أناقة.

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تنورة من المخمل من فالنتينو

تنورة من المخمل من فالنتينو



قدمت دار فالنتينو مجموعتها لخريف وشتاء 2020-2021، بتصميمات أنيقة ومميزة، كان قماش المخمل من أبرز الأقمشة المُستخدمة بها.

وأعجبنا من مجموعة فالنتينو، هذه التنورة البليسيه بتصميم A-line، باللون البنفسجي، وهي التنورة التي تناسب إطلالات الشتاء والخريف النهارية أو إطلالات الخروجات المسائية، حيث يمكن تنسيقها خلال أوقات النهار مع بلوفر أبيض وجاكيت باللون الأوف وايت، أو تنسيقها مع الإطلالات المسائية، بارتداء توب ذي رقبة عالية باللون الأسود، مع جاكيت من المخمل أو الجلد الأسود، وحذاء بوت برقبة قصيرة.

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بلوزة من المخمل من إيزابيل ماران

بلوزة من المخمل من إيزابيل ماران



لإطلالة أكثر أناقة وفخامة، تناسب الخروجات المسائية والمناسبات الاجتماعية، قدمت دار إيزابيل ماران هذا التصميم ضمن مجموعتها لخريف وشتاء 2020-2021، لبلوزة من المخمل باللون الأسود، ذات أكتاف عريضة، ومُطرزة على الأكتاف والصدر بالخرز الذي يتدلى بأناقة على الصدر والأكتاف.



جاكيت باللون الزيتي من Etro

جاكيت باللون الزيتي من Etro



لإطلالة رسمية أكثر أناقة ورقيّاً، أعجبنا هذا التصميم الأنيق من دار Etro ، لجاكيت من المخمل باللون الزيتي، مُصمم برقبة عريضة مع 6 أزرار أمامية، وجيبين كبيرين.

ويمكن تنسيق هذا الجاكيت مع بنطلون من القطن باللون الأسود ووشاح من المخمل أو الساتان، مع حذاء هاف بوت من الجلد ذي اللون الأسود، لإطلالة أكثر أناقة.



