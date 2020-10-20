أحذية البوت موضة 2020 من مجموعات الأزياء الجاهزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تمنح أحذية البوت أزياء الخريف الاناقة الكاملة ، وشهدت عروض الملابس الجاهزة لموسم خريف شتاء 2020 - 2021 تنوعًا كبيرًا من حيث الأطوال والكعوب وحتى الجلود المستخدمة، كوني على الموضة واختاري الموديل الذي يحاكي ذوقك ويجدد اطلالتك.



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أحذية بوت بيضاء موضة خريف 2020

Alexander McQueen



لا يزال البوت الأبيض محافظًا على مكانته ضمن قائمة الصيحات الأبرز هذا الخريف، قدمت ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بوت طويل ضيق ملاصق للساق، فيما انتعلت عارضة ماركة برابال غورونغ Prabal Gurung ببوت من جلد التمساح مزين بخط أسود على الجانب ونعل أسود.









البوت بنقوشات الحيوانات موضة الموسم







لا شك أن أحذية البوت المطبعة بالنقوشات البرية قادرة على أن تمنح أي إطلالة لمسة فخامة، تنافست أسماء كبيرة في عالم صناعة الموضة في تقديم باقة مميزة أجملها البوت الأخضر المطبع بالأسود ذي القصة الواسعة والكعب الرفيع من مجموعة درايس فان نوتن Dries Van Noten والبوت المزين بطبعة النمر الذي تألقت به عارضة برابال غورونغ Prabal Gurung.



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البوت بمقدمة مدببه آخر موضة 2020

Marc Jacobs



بالنظر إلى مجموعات خريف 2020 سنلاحظ بزوغ نجم أحذية البوت المصممة بمقدمة مدببة مسحوبه، ظهرت عارضة ستيلا مكارتني Stella McCartney ببوت أحمر برقبة قصيرة تغطي الكاحل بالكاد يناسب البناطيل الجينز، كما تألقت عارضة مارك جاكوبز Marc Jacobs ببوت أسود متوسط الطول مصمم بكعب قصير رفيع Kitten heels.









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البوت بستايل رجالي الأبرز هذا الخريف





طغى الستايل الرجالي على أحذية خريف وشتاء 2020، أحببنا الأحذية البنية المزودة برباط من مجموعة كلوي Chloé والبوت الجملي ذي الكعب القصير العريض من عرض دار كريستيان ديور Christian Dior والبوت البلاتفورم من ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten.









البوت بالكعب العريض نجم عروض 2020

Prabal Gurung





برزت هذا العام صيحة البوت المصمم بعكب عريض طويل Chunky booties، صادفناه لدى برابال غورونغ Prabal Gurung كما أحببنا البوت الأسود اللامع من ماركة فيرساتشي Versace والذي يصل طوله إلى منتصف الساق.



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