عبايات خليجية مستوحاة من شوق بو راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - شوق بو راشد، بلوجر خليجية تحرص على نشر عدة صور لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالعبايات الأنيقة ذات التصميمات المتنوعة، ولتميزها وانتقائها أفضل الخيارات، نقدم لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات يمكنك اختيارها لمناسباتك المختلفة.

خيارات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء



تفضل الكثيرات من النساء الاعتماد على العبايات السوداء بمختلف تصميماتها، حيث تتناسب مع كل أشكال الجسم والفصول المختلفة، وتُعتبر من أكثر العبايات جاذبية وشعبية من قِبَل النساء العربيات. ومن وحي شوق بو راشد نلهمك -عزيزتي- تصميمين مميزين؛ حيث ارتدت عباية صيفية مصممة بقماش خفيف منقط بالأبيض مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لزي حيادي متألق، وظهرت بعباية سوداء مزينة بقصة معطف البليزر في الأعلى ومطرز بخطوط متعرجة ذهبية مع حزام ذهبي للخصر، وطرزت أطراف الأكمام بذات الخطوط لمظهر راقٍ في المناسبات، كما يمكنك تنسيقه مع حذاء وحقيبة باللون الأسود وبلوزة خضراء لإطلالة أنيقة وبسيطة.

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عبايات المخمل للشتاء

عبايات المخمل للشتاء



تعتمد الكثيرات من النساء على قماش المخمل في مختلف الإطلالات لفصل الشتاء، حيث يوفِّر الكثير من الدفء وإطلالة مميزة وراقية، لذا تأنقت شوق بو راشد بعباية مصممة بتدرجات اللون الأزرق وأكملته بأزياء سوداء وقلادة طويلة ذهبية مع أساور ذهبية متعددة في اليدين لإطلالة أنثوية جذابة ومناسبة لكل المناسبات.

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عبايات خفيفة للخريف والصيف

عبايات خفيفة للخريف والصيف



تختار الكثيرات من النساء تصميمات العبايات الخفيفة، كالمصنوعة من الحرير أو الكتان أو الساتان للصيف والخريف، لذا أطلت شوق بو راشد بعباية بنية واسعة مزينة بأزرار بيضاء في الأكمام مع فستان بني مزين بأزرار بيضاء لخيار أنيق وحيادي، وأكملت إطلالتها باللون الأسود لخيار حيادي أنيق، ولإطلالة ثانية اختارت شوق عباية زيتية من قماش الحرير المزين بالأسود، مع فستان أسود وحذاء وحقيبة باللون الأسود لخيار جذاب.