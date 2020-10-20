لجمال طبيعي.. تعرفي على بديل كريم الأساس للجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - يُعتبر المكياج من أساسيات الحياة لدى الكثير من النساء، ويفضِّلن شراء منتجات المكياج المصنّعة، وتَغْفَل الكثيرات عن الضرر الذي يُلحقه المكياج ببشرتهن. ومن أساسيات المكياج كريم الأساس، حيث يمنحكِ تغطية كاملة ومثالية لعيوب بشرة الوجه والرقبة، ويخفي البثور والبقع الداكنة وتبايُن لون البشرة نتيجة التعرض للشمس، إلى جانب إخفاء الهالات السوداء وعلامات التقدم بالسن، ولكن الاستخدام اليومي للمكياج، مثلًا بالنسبة للفتيات في الجامعة، قد يضر البشرة بشكل كبير، ولا سيما كريم الأساس، لذا يجب عليكِ تجنب استخدام مواد التجميل المصنَّعة قدر الإمكان، واستخدام البدائل المتوفرة للحصول على إطلالة مثالية وبشرة صحية.



بدائل كريم الأساس

بدائل كريم الأساس



هناك عدة بدائل لكريم الأساس، ولكن ننصحك بتجنب استخدام كريم الأساس أو أي منتجات تجميلية، وأن تخرجي بوجهك للعالم، مع الحفاظ على روتين العناية بالبشرة، والذي يتضمن غسلها وترطيبها وتقشيرها بشكل دوري؛ لضمان توحيد لونها والتخلص من الحبوب والبثور، أو استخدام مرطب ذي لون قريب من درجة لون بشرتك، حيث سيعمل هذا المرطب على ترطيب البشرة أثناء لهيب الصيف، وفي نفس الوقت سيعطيها لونًا موحدًا، ويمكنك استخدام الكونسيلر الخفيف بلون البشرة لإخفاء الحبوب وآثارها ومناطق البشرة الداكنة دون الحاجة لاستخدام كريم أساس على كامل الوجه، كوضعه أسفل العينين والذقن، وإن كنت تعانين من البثور على وجنتيك، فاستعيني بكريم السيروم لتغطيتها، كما تفضل الكثيرات من النساء استخدام BB كريم، وهو من البدائل الرائعة والمفيدة لكريم الأساس؛ حيث يعمل كمرطب وواقٍ للشمس وموحِّد للون البشرة في نفس الوقت، لذا يُعَدُّ مثاليًا للجامعة بتغطيته البسيطة.

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صنع كريم بديل لكريم الأساس بمكونات طبيعية

كريم بديل لكريم الأساس بمكونات طبيعية



يمكنكِ -عزيزتي- تحضير كريم شبيه بكريم الأساس بنفسك، ليتلاءم تمامًا مع لون بشرتكِ، وذلك باستخدام مواد عضوية طبيعية تساعدكِ في الحفاظ على نضارة البشرة وصحتها، وتحميها من أشعة الشمس وتفاعلها مع المواد الكيميائية الموجودة بنسب خارقة في منتجات التجميل المصنعة بغرض التثبيت والانسيابية في الاستخدام، ومن أبسط الطرق المميزة أحضري علبة بلاستيكية صغيرة، وأضيفي لها ربع ملعقة صغيرة من الكريم الطبي المرطب المفضل لديك، وننصحك باستخدام كريم بانثينول الطبي ليمنح بشرتكِ الترطيب والنضارة، وأضيفي القليل من بودرة الوجه المناسبة للون بشرتك، وادمجيها باستخدام الفرشاة جيدًا لتحصلي على مزيج كريمي متجانس، وإذا كنتِ ترغبين في تغطية مثالية فأضيفي المزيد من مسحوق البودرة مع الدمج الجيد، ولكن للجامعة يُفضل وضع القليل فقط.

إن كنتِ بحاجة لطريقة أخرى أكثر فعالية، فقومي بمزج ملعقة ونصف الملعقة من زيت اللوز وملعقة واحدة من زبدة الشيا ونصف ملعقة من زبدة الكاكاو ونصف ملعقة من شمع العسل في وعاء زجاجي بالحمام المائي، وادمجي المكونات جيدًا باستخدام عصا خشبية رفيعة حتى تنسجم تمامًا، وارفعي المزيج خارجًا ليبرد، ثم أضيفي نصف ملعقة من أكسيد الزنك ليوفر لكِ حماية مذهلة من الشمس، وأضيفي القليل من مسحوق القرفة، ثم امزجي المكونات وأضيفي القليل من الكاكاو حتى يصل لدرجة ملائمة لبشرتك، وضعيه في زجاجة نظيفة للاستخدام اليومي.

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