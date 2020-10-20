أسرار النجمات للعناية بالبشرة...لإطلالة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - إذا كنت تعتقدين أن الجينات وحدها هي التي تمنح النجمات المفضلات لديك بشرة خالية من العيوب، شابة ومشرقة ومتوهجة على الداوم، فأنت مخطئة، لأن هناك مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة التي تواظب النجمات على استخدامها، والتي تعد السر وراء بشرتهن المثالية، بدءاً من ماسكات الوجه، مروراً بسيروم الوجه، وصولاً الى كريمات مكافحة شيخوخة البشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك أسرار النجمات للعناية بالبشرة.



سر جمال رينيه زيلويغر

QMS



لم يكن فوزها بجائزة أفضل ممثلة فقط هو الذي أعطى بشرة النجمة رينيه زيلويغر Renée Zellweger بريقاً ساطعاً في حفل توزيع جوائزالأوسكار في وقت سابق من هذا العام، وإنما استخدمت خبيرة المكياج الخاصة بها نظام QMS المكون من 3 منتجات، تتضمن مقشراً لإشراقة البشرة، كريم كولاجين نهاري، وكريم كولاجين ليلي.

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سر جمال إميلي راتاجكوسكي

Snail Mucin Power Essence



عندما طلبت إحدى المعجبات من النجمة إميلي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski، الكشف عن مستحضر العناية بالبشرة المفضل لديها عبر إنستقرام مؤخراً، أوصت باستخدام Snail Mucin Power Essence، من علامة Cosrx الكورية الجنوبية، الذي يحتوي على إفراز الحلزون الذي يجدد البشرة ويعالج الجلد التالف.

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سر جمال روزي هنتنغتون وايتلي

سيروم Hydra-Cool



غالباً ما توصي النجمة روزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley، بمستحضرات تغذي البشرة وتمنحها توهجاً صحياً، لكن هناك علامة تجارية تذكرها أكثر من غيرها وهي iS Clinical، تحديداَ سيروم Hydra-Cool المعبأ بحمض الهيالورونيك، وسيروم Active Serum الغني بحمض الساليسيليك.

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سر جمال مارغوت روبي

Ziip Beauty Nano Current Skincare Device



كشفت النجمة مارغوت روبي Margot Robbie، أنها مهووسة بأداة فاخرة للعناية بالبشرة، ألا وهي: Ziip Beauty Nano Current Skincare Device، والتي بحسب قولها منحتها نتائج ملحوظة، فهي تعمل على تحفيز الإيلاستين والكولاجين، مما يجعلها أفضل مضاد لآثار التقدم في السن على البشرة.

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سر جمال أنجلينا جولي

Emma Hardie Midas Touch Face Serum



خلال الجولة الصحافية لفيلمها Maleficent: Mistress of Evil، كشفت النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie، عن السر وراء بشرتها المتوهجة، وهو سيروم الوجه Emma Hardie Midas Touch Face Serum.

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سر جمال ميغان ماركل

Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm



كشف فنان المكياج الخاص بميغان ماركل meghan markle لأحد المواقع، أن هناك سراً وراء بشرتها المتوهجة بسعر ميسور جداً، وهو Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm، الذي تضعه على النقاط العالية للوجه قبل تطبيق المكياج.