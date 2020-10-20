أفضل ألوان مناكير برسومات الفرانش موضة خريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تشكِّل المناكير جزءًا مهمًّا من إطلالة كل سيدة، حيث تضيف مقدارًا عاليًا من الأنوثة على اليدين، ومن أحدث أشكال صيحات أظافر خريف 2020 البارزة والمميزة نقدم لك أفضل ألوان مناكير الفرانش بالأسلوب المميز، حيث تعطيك لمسة مختلفة من صيحات الأظافر البارزة، ويمكنك اعتمادها لهذا الموسم بالألوان الدافئة مع إضافة لمسة جريئة.



ألوان مناكير الفرانش

مناكير الفرانش



ترتكز هذه الصيحة على اللون الأبيض الناصع في أطراف الأظافر مع تطبيق مناكير أفتح على كامل الظفر، وذلك يُعد مثاليًّا لصاحبات البشرة السمراء والقمحية، فمن المفضَّل أن يستخدمن اللون الأبيض المائل إلى لون الكريم؛ لأنه يتناسب مع لون البشرة الداكنة، ولموضة هذا الخريف يمكنك استعمال عدة ألوان بأسلوبك المفضل، كاختيار مناكير شفافة مع بيضاء وسوداء في الأطراف لتمنحك إطلالة حيادية دافئة.

مناكير الفرانش

أو اختاري مناكير زهرية أو باللون الكريمي مع اللمعة الذهبية في الأطراف لمظهر مميز في المناسبات، ولخريف ٢٠٢٠ يمكنك تطبيق مناكير حمراء وتزيينها في الفضي بالأطراف أو بالأسود لخيار جذاب ومناسب لجميع ألوان البشرة، لا سيما البشرة ذات النغمات الذهبية، كما يضيء البشرة الداكنة ويمنحها الإشراقة ويجعل لونها يبدو أفتح، ولمظهر أكثر جمالًا أضيفي القليل من حبيبات الستراس البارزة على شكل براق مع تفاصيل اللؤلؤ للحصول على أظافر لافتة.

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طريقة وضع مناكير الفرانش للأظافر القصيرة بالخطوات

مناكير الفرانش



إذا كانت أظافرك قصيرة، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك تطبيق مناكير الفرانش، فيمكنك تطبيقها بسهولة من خلال اعتماد هذه الخطوات:

مناكير الفرانش



قومي بتنظيف أظافرك وترطيبها ثم ضعي طبقة من طلاء الأظافر الشفاف لحماية أظافرك والحصول على مناكير ثابتة، ثم طبقي طلاء الأظافر باللون الأبيض بخط مستقيم أعلى ظفرك، واجعليه بالسماكة التي تتلاءم مع المدى الذي تملكينه في أظافرك، ثم بواسطة فرشاة رفيعة قومي بجعل الخط أكثر استقامة، وتخلصي من الزوائد التي يمكن أن تفسد رسمة أظافرك، واختاري اللون الأبيض الشفاف لتطبيق الطبقة الأولى منه، وانتظري بضع دقائق حتى تجفَّ، ثم طبقي الطبقة الثانية، وجففي بمجفف طلاء الأظافر؛ لتمنحي أظافرك مظهرًا لامعًا وجذابًا، وبالتأكيد يمكنك استبدال الألوان المذكورة بدرجة فاتحة وأخرى داكنة.

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