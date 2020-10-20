"أمهات مصر" يطالب "التعليم" بصيانة المدارس قبل موجة الطقس السيئ

ماما

قالت عبير أحمد مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد الخميس المقبل، بسبب منخفض جوي وأمطار رعدية.

وأضافت "عبير"، في حديثها لـ"هُن"، أنه يجب على أولياء الأمور توخي الحذر والحفاظ على أبنائهم خاصة الذين يذهبون للمدارس، من خلال المشروبات الدافئة صباحا، وارتداء الملابس الثقيلة، والتشديد على الأبناء بالابتعاد عن أعمدة الأنارة في الطرق، وذلك في حالة سقوط الأمطار.

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عبير: على رؤساء الأحياء تكثيف جولات سلامة البلاعات

وطالبت "عبير"، وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على رؤساء الأحياء بتكثيف الجولات والتأكد من سلامة البلاعات في الشوارع تحسبا لسقوط الأمطار.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكد من صيانة المدارس خاصة فيما يتعلق بتغطية الأسلاك الكهربائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من اليوم، يؤدي لموجة من الطقس السيئ، وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتصل ذروة الموجة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا، لتصل للقاهرة وشمال سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار

وكانت أكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها أيضًا، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.