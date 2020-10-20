طرق للحفاظ على الحذاء من مياه الأمطار في موجة الطقس السيئ

لايف ستايل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 حتى الأحد 25 أكتوبر 2020، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويصاحب التقلبات الجوية انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من البلاد.

ومع موجات البرد وتساقط الأمطار، يبحث كل منا عن الطرق التي تساعد على الحفاظ على الحذاء من الاتساخ بسبب الأمطار المتراكمة في الشوارع، وحتى يظل الحذاء جديدا كما هو ولا يتأثر من الأمطار يقدم لكٍ "هُن"، طرق تساعدك في الحفاظ على الحذاء من مياه الأمطار.

تمرير قطعة من الشمع على الحذاء ثم يجفف جيدا بـ "السشوار" الساخن وتسليط الهواء عليه ليصنع طبقة عازلة تجعله ضد الماء.

أكياس مفصلة على حجم الحذاء

Advertisements

هناك طريقة أخرى وهي شراء أكياس مفصلة على حجم الحذاء، تباع عبر مواقع التسوق المختلفة.

كيفية التخلص من رائحة الحذاء الكريهة

قشور الحمضيات

تحتوى قشور الحمضيات ومنها: البرتقال، والليمون، والجريب فروت، على الزيوت الأساسية التي تقضي على الرائحة الكريهة للحذاء، وتستبدلها برائحتها الجميلة، وتستخدم من خلال وضعها داخل الحذاء ليلا وتركها حتى الصباح.

ورق معطرة للقماش

تتميز هذه الأوراق برائحتها العطرة التي تنتشر داخل الحذاء، وتستخدم بثني 1-2 ورقة منها، ووضعها داخل الحذاء ثمّ تركها لكي تمتص الرطوبة الزائدة المسببة لرائحة الحذاء الكريهة.

صودا الخبز والخل

يكون ذلك من خلال رش كوب من صودا الخبز داخل الحذاء، ثمّ إضافة كوب من الخل إليه، وترك الحذاء داخل حوض بحجم مناسب مدّة 15 دقيقة، حتّى يتفاعل العنصران معاً بشكلٍ جيد للقضاء على رائحته الكريهة.

زيت اللافندر

يُمكن التخلص من البكتيريا الفطرية المُسببّة لرائحة الحذاء الكريهة، باستخدام زيت شجرة اللافندر، المعروف بخصائصه التي تقضي على البكتيريا الفطرية، ويستخدم بوضع 1-2 قطرة من الزيت داخل الحذاء.