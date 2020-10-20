نصائح لحماية الأطفال من التقلبات الجوية: عسل بالليمون وتهوية المنزل

ماما

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث توقعت انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتزامن تلك التحذيرات مع انطلاق العام الدراسي، وخروج الأطفال للمدارس، وهو ما يقد يشعر معه أولياء الأمور بتخوف من إصابة أبنائهم بنزلات البرد أو عدوى فيروس كورونا.

ووجه أمجد الحداد أستاذ المناعة والحساسية، عبر "هن"، عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال، خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية، كي لا يصاب الطفل بنزلات البرد خاصة أن الأعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.

1 - ارتداء ملابس ثقيلة قبل الخروج من المنزل.

2 - الحرص على تهوية المنزل جيدًا، حتى لا يتعرض الطفل للإصابة بنزلات البرد، بمجرد خروجه من المنزل.

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3 - اتباع نظام غذائي غني بالمعادن والفيتامينات المهمة للجسم، مع التركيز على الأطعمة التي تساعد في تقوية مناعة الجسم.

4 - عدم الخروج من المنزل وقت سقوط الأمطار.

5 - تناول كوب من عصير الليمون بعد إضافة ملعقة من عسل النحل، لتقوية المناعة.

6 - اصطحاب جاكيت إضافي عند الخروج من المنزل.

7 - إذا لم يستطع الطفل غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فيمكن تشجيعه على استخدام معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم والبكتريا التي تساعد على نقل الأمراض.

8 - غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والقدمين بماء مباشر من الصنبور.

9 - يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة فور العودة للمنزل.

10 - تعد أفضل الطرق للحماية من نزلات البرد، غسل اليدين بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.