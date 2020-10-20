الامارات | "الإمارات اليوم" تطلق هويتها الموسيقية الخاصة تزامنا مع عيدها الـ 15

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات اليوم" تطلق هويتها الموسيقية الخاصة تزامنا مع عيدها الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت صحيفة "الإمارات اليوم" هويتها الموسيقية الجديدة والخاصة وذلك تزامنا مع مرور 15 عاما على إطلاقها، بالتعاون مع المؤلف السوري إياد الريماوي.

وتم تصميم الموسيقى الخاصة بـ "الإمارات اليوم" لتكون مصاحبة لكافة أعمال الصحيفة على موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الصحف في المنطقة، حيث ستكون "الإمارات اليوم" الصحيفة الأولى التي ترسم هويتها الموسيقية الخاصة بها.

ويشار الى أن موسيقى المؤلف السوري إياد الريماوي شكلت بصمة خاصة في عالم الدراما والموسيقى العربية عموماً، ما وضعه في مصاف أهم المؤلفين الموسيقيين في العالم العربي اليوم.

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وتهدف هذه الخطوة إلى جذب انتباه المتابعين للفيديوهات التي تقدمها الصحيفة، والتي تتناسب مع سياستها، ولما له من تأثير ايجابي كبير على المحتوى الذي تقدمه.

وكان الريماوي قد اختار، في 2018، إمارة دبي لتكون محطته الأولى لانطلاق مشروعه الموسيقي "رسائل حب من دمشق"، والذي يهدف إلى إيصال الموسيقى السورية والعربية إلى جمهور عربي وعالمي، ونشرها في جميع أرجاء العالم انطلاقاً من دبي.

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» انطلقت في 19 سبتمبر 2005، في قالب جديد، للمرة الأولى في الصحافة الخليجية، لتقدم موادها الصحافية في قالب يتفق وروح العصر، ويراعي الدقة والصدقية والمهنية، وتأتي هذه الموسيقى لتكمل مسيرة التميز والانفراد للصحيفة.

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