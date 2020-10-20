10 استخدامات مذهلة لـ"باكيت الشاي" غير الشرب.. منها تنظيف السجاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الشاي من أكثر المشروبات الشعبية المشهورة في العالم، ويستمتع الناس بمذاقه الرائع إلى جانب بعض الفوائد التي يعطيها للجسم، ويغفل المعظم عن فوائد الشاي الأخرى غير الشرب.

هناك العديد من الحيل التي يمكن أن نقوم بها باستخدام الشاي، والتي نشرها موقع "home hacks".

- بخار الشاي للوجه:

ضعي أكياس الشاي في وعاء من الماء على النار، وضعي وجهك قريب من الوعاء واتركي البخار يغزو وجهك لمدة من 5 إلى 10 دقائق، فتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تنعيم البشرة ونضارتها.

- تنظيف السجاد:

بعد أن تجف أكياس الشاي اسكبي ما بداخلها مع حفنة من صودا الخبز ورشي المزيج على السجادة واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية، حيث يعمل الشاي مع الصودا على امتصاص الأوساخ والروائح الكريهة.

- علاج تهيج الجلد:

ضعي كيس الشاي المبلل بالماء البارد على الطفح الجلدي ولدغات الحشرات، حيث يساعد على تهدئة الالتهابات ويقلل من الحكة.

- تخلصي من هالات تحت العين:

استخدام أكياس الشاي الباردة تحت العين لبضع دقائق، فيقلل من الأوعية الدموية حول العين بفضل الكافيين الموجود فيه.

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- امتصاص الروائح الكريهة:

وضع أكياس الشاي الجافة في الأدراج والخزانات والثلاجة أو الأحذية أو أي مكان آخر به رائحة كريهة، سوف يمتصها.

- تهدئة حروق الشمس:

يقلل الشاي من الالتهابات، ضع قطعة من القماش في الشاي البارد، ثم على البشرة واتركها تمتصه.

- ينعم ويلمع الشعر:

انقعي شعرك في الشاي البارد واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالشامبو والبلسم وسيصبح لامعا وناعما كالحرير.

- تلميع الأسطح الخشبية:

أعد تحضير أكياس الشاي في ماء دافئ وضعها على الأسطح الخشبية بقطعة قماش، سوف يعيد لمعان الأسطح الخشبية.

- إذابة الشحوم الدهون:

إذا كان لديكِ دهون كريهة عالقة في المقلاة، يمكنك استخدام كيس شاي لإزالتها، ضعي كيس الشاي في المقلاة واملأه بالماء الساخن، وادعكيها، وسوف تعمل مادة العفص الموجودة في الشاي على تفكيك الدهون ويمكن فركها بسهولة.