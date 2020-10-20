معلومات عن الفنانة ميرنا نور الدين بعد تصدرها محركات البحث

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين، محركات بحث "جوجل"، بعدما استضافتها الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي".

ويرصد "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة ميرنا نور الدين.

معلومات عن الفنانة ميرنا نور الدين

ولدت عام 1990.

قضت جزءا طويلا من عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

درست في الولايات المتحدة، ومن ثم انتقلت إلى مصر، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

قدمت أول أدوارها في مسلسل "تحت السيطرة"، للفنانة نيللي كريم، ثم مسلسل "سقوط حر".

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شاركت في مسلسل "سقوط حر" مع نيللي كريم، أحمد وفيق، صفاء الطوخي، محمد فراج، ووفاء صادق، وعدد من النجوم، تأليف مريم ناعوم، إخراج شوقي الماجري.

وكانت فاجأت الممثلة ميرنا نور الدين، الفنانة إسعاد يونس، بهدية لذيذة الطعم جدا، بشهادة مقدمة البرنامج.

وعبّرت إسعاد يونس، خلال استضافتها ميرنا نور الدين، في برنامج "صاحبة السعادة"، عن استمتاعها بهدية اشتركت ميرنا نور الدين، مع والدتها في تحضيرها، مكونة من "باستا" بالجمبري وجلاش، ودعتها لحضور واحدة من حلقات "الأكل" في البرنامج.

وردا على سؤال لإسعاد يونس، قالت ميرنا نور الدين، إن طموحاتها المهنية كثيرة، وهي تتمنى أن تبدأ خطواتها في السينما في المرحلة المقبلة، في أدوار تمثل تحديا بالنسبة لها، وبعيدة تماما عن شخصيتها.

وأضافت ميرنا نور الدين، أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن من لعبها، وتحب كل الممثلات، لكنها لا تسعى للسير على خطى ممثلة معينة.