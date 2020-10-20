سهير رمزي بعد إغمائها بجنازة يس: بعتذر لجوزي اللي شالني وأنا مش خفيفة

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة سهير رمزي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، حيث ظهر على وجهها آثار التعب والإجهاد خلال تواجدها بجنازة الفنان محمود ياسين منذ أيام.

وتعرضت لإغماء وأصيبت بحالة انهيار شديدة، خلال مشاركتها في مراسم دفن جثمان الفنان محمود ياسين، بمقابر الأسرة في طريق الفيوم، وتلقت "رمزي" العديد من التساؤلات حول حالتها الصحية.

سهير رمزي: "متمالكتش أعصابي"

وخرجت "رمزي" خلال فيديو توضح حالتها الصحية قائلة، "بعتذر جدًا لكل الفانز، ولكل اللي كلموني يطمنوا على صحتي، أنا بعتذرلكم جدًا على القلق دا، أنا كنت بحضر دفنة الفنان العزيز محمود ياسين ومتمالكتش أعصابي وأغمى عليا لأن في اللحظات دي افتكرت أمي، دا غير ضربة الشمس اللي خدتها أثناء صلاة الجنازة".

وأضافت: "بعتذر جدًا لكل أصحابي اللي كانوا معايا وراحوا معايا المستشفى يطمنوا عليا، بعتذر جدًا لجوزي اللي شالني وأنا يعني مش خفيفة، وعايزة أشكرهم جميعًا وأشكركم، أنا بخير الحمد لله".

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سهير رمزي عن محمود ياسين

وقالت الفنانة سهير رمزي، إن الراحل محمود ياسين، كان يمثل لها سندا كبيرا في العمل الفني وحماية، واصفةً إياه بأنه "كان أستاذا كبيرا في كل حاجة، في أخلاقه وتصرفاته وعلاقاته".

وأضافت، "أنا عاشرته في بداياتي وكان أستاذي وكان أخ وراجل وشهم وجدع، وشاركته في 15 فيلما كنت حاسة أني واقفة قدام أخويا اللي بيحميني".

وتابعت، أن الراحل كان قامة كبيرة في الفن والأخلاق والإنسانية والتعامل مع الآخرين، مشددةً أن الراحل إنسان لا يعوض في كل شيء، ولم تغيره أضواء الشهرة.

وواصلت: "السينما المصرية كانت بتعمل 120 فيلما، كان يعرض على الراحل محمود ياسين 119 فيلما، والباقي يروح لباقي الفنانين، كان النجم الأوحد".