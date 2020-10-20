كريم فهمي يحتفل بذكرى زواجه بفيديو من الزفاف: أحلى واحدة في الدنيا

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان كريم فهمي، بذكرى عيد زواجه من دانيا البنهاوي، وذلك بنشر فيديو من حفل زفافه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر مقطع الفيديو معلقًا عليه: "عيد جواز سعيد.. يا أحلى واحدة في الدنيا، ويارب تفضلي ضهري وسندي، وتفضلي تستحمليني بقرفي وشغلي.. بحبك".

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وتفاعل معه المتابعون في التعليقات على ذكرى الاحتفال: "كل سنة وانتم طيبين"، "العمر كله في سعادة يارب"، "ذكرى جواز سعيدة".

ويذكر أن الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا، من الثنائيات التي عرف عنها المواقف الرومانسية، وكان آخر ظهور لهما في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، على قناة "CBC"، وتحدثا عن الكثير من المواقف في حياتهما اليومية.

ومن أكثر المواقف الرومانسية التي جمعت كريم فهمي وزوجته، الاحتفال بعيد ميلاد الفنان، إذ ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان على نغمات "يا ملطشة القلوب"، ويتبادلان الأحضان والقبلات.

وكان من ضمن تصريحات الفنان كريم فهمي، في حلقة برنامج "معكم"، أنه لا يخفي ما يتعلق بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجته "دانيا"، مشيرًا إلى امتلاكها الأرقام السرية "الباسووردز" لدخول حساباته على السوشيال ميديا، وعلق الفنان مازحًا: "اتقفشت مرة ومن ساعتها وهي معاها كل الباسووردز.. بتقرى ما يكتبه المتابعون.. لكن عمرها ما ردت على حد فيهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي، مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.