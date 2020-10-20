في الساحل والأهرامات.. 10 صور من حساب الراقصة لورديانا تلخص حياتها

لايف ستايل

خلال ساعات قليلة أصبحت الراقصة لورديانا هي الأكثر تداولا وبحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، حيث أدت رقصة على الأغنية الشعبية "أخواتي"، ما جعل الفيديو الخاص بها ورشاقتها فيه وخفتها في الرقص هو الترند رقم 1.

وزاد عدد متابعي لورديانا لنفس السبب عدة آلاف خلال ساعات وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفيما يلي 10 صور من حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، تلخص طبيعة حياتها.

احتفالها بمتابعيها

هو أحدث ما شاكته لورديانا مع متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث احتفلت بوصول عدد متابعيها إلى 200 ألف متابع، إلا أن هذا الرقم ازداد بعد الفيديو ليصل إلى 400 ألف متابع.

في الساحل الشمالي

حرصت لورديانا على مشاركة جمهورها بصور لها خلال وجودها بالساحل الشمالي في مصر، وأطلت بكاش مايو وملابس الصيف.

صور بالمايو

تحرص الراقصة البرازيلية التي تقيم في مصر على مشاركة جمهورها خلال تواجدها على شواطئ البحر مرتدية ملابس البحر الخفيفة.

في الأهرامات

مرتدية توب ستوميك أبيض، وشال كبير على رأسها، ظهرت لورديانا في الأهرامات تستمع مع أصدقائها بالجو الدافئ في مصر.

في الجيم

نشرت الراقصة البرازيلية فيديو لها خلال تواجها في صالة الألعاب الرياضية للمحافظة على جسمها ورشاقتها، وظهرت بملابس الجيم، تؤدي التمرينات الرياضية.

تمرينات الرقص

في إطار تعليمها الفتيات الرقص مجانا على الإنترنت، تنشر لورديانا بعد التمرينات للتحكم في الجسم والعضلات عبر "إنستجرام".

رقص في الأفراح

تمتلؤ صفحة لورديانا برقصها في الأفراح والمناسبات المختلفة، وتحرص أيضا على مشاركة جمهورها لمقطاع مصورة من عملها.

مع صديقاتها

نشرت لورديانا صورة لها مع صديقة لها، فهي تشارك جمهورها أيضا بصور من حياتها الشخصية بعيدا عن العمل.

تعشق السفر

خلال وجودها في اليونان شاركت على "إنستجرام"، أكثر من صورة لها أوضحت خلالها إنها تعشق السفر.

تحب الحيوانات

حبها للحيوانات أيضا كان واضحة فقد ظهرت تطعم أحد الحيوانات في صورة نشرتها عبر "إنستجرام".

يذكر أنه انتشر مقطع مصور بصورة كبيرة للراقصة لورديانا على موقع "فيسبوك"، وهي تؤدي رقصة على الأغنية الشعبية "أخواتي".