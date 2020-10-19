إطلالات شبابية بسيطة من شوق الهادي في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - شوق الهادي ممثلة كويتية دخلت العمل الفني في سن صغيرة مع شقيقتها فرح، وذلك عام 2007، وما زالت مستمرة في تقديم أعمالها بأسلوب مميز مناسب لشخصيتها، وعلى صعيدها الشخصي تعتمد شوق الهادي في معظم إطلالاتها على خيارات الأزياء البسيطة بالأسلوب الكاجوال المريح، ومن وحيها نقدم لك اليوم عدة خيارات لتتزيني بها.



إطلالات الفساتين الصيفية المريحة



تعد الفساتين الكاجوال من أكثر القطع المريحة في فصل الصيف، لذا تأنقت الهادي بفستان ميدي من الكاروهات باللونين الأسود والأبيض، مع تسريحة الشعر المموج، وأكملت إطلالتها باللونين الأسود والأبيض أيضًا، وفي خيار آخر أطلت بفستان زيتي قصير مزين بجيب ناعم على الصدر، مع حذاء أسود وحقيبة فضية، وأكملت مظهرها بنظارات زهرية مزينة بعدسات سوداء لخيار بسيط وأنيق.

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تنسيقات اللون الأسود لخيار فاخر ومميز



اعتمدت شوق عدة إطلالات باللون الأسود الفاخر في ٢٠٢٠، ومن وحيها جمعنا لك أكثر إطلالتين بارزتين لتستوحي منهما أفكارًا لمظهرك، في إطلالة بسيطة كاجوال تزينت شوق ببلوزة صيفية سوداء مع بنطال من الجينز الممزق وحذاء رياضي أبيض لخيار شبابي كاجوال، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالاً وبلوزة باللون الأسود مع بليزر عصري، صُمم باللون الأسود في أحد طرفيه وكاروهات اللون الرمادي في الطرف الآخر، وأكملته بحزام أسود للخصر مع أكسسوارات فضية.



خيارات قطع الجينز بالأسلوب الكاجوال



يعد الجينز من أكثر القطع رواجًا في عام ٢٠٢٠، وهو من القطع التي لا تبطل موضتها أبدًا، لذا جمعنا لكِ عدة خيارات تجملت بها شوق الهادي في ٢٠٢٠، حيث ظهرت ببنطال من الجينز الواسع المزين برسوم سوداء كرتونية مع بلوزة بيضاء بكتف عريض، وأكملت مظهرها بحقيبة زرقاء لكسر مظهرها الحيادي، واختارت في إطلالة أخرى جمبسوت أبيض من الجينز المزين بأزرار سوداء، مع حقيبة من القش وحذاء أسود بكعب لخيار بسيط وأنيق، ونسقت في الإطلالة الثالثة قميصًا من الجينز الداكن مع بنطال من الجينز الفاتح، وحقيبة وحذاء باللون الأحمر لخيار كلاسيكي مميز، كما تألقت ببنطال وقميص من الجينز الداكن مع بلوزة سوداء صيفية وحذاء رياضي أبيض لخيار مريح أنيق، ولإطلالة أخيرة بأسلوب الكاجوال جاءت الهادي ببنطال من الجينز الأزرق مع قميص بلون الباستيل الأخضر، وحذاء رياضي أبيض لمظهر بسيط ومريح.

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