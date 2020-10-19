فوائد صابون الكبريت للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - يدخل الكبريت في صناعة العديد من المستحضرات التجميلية وغسولات الوجه والجسم، وهو بشكل عام يُستخدم كمادة معقِّمة ومطهِّرة ومنظِّفة لجميع أنحاء الجسم، كما يساهم في علاج مشاكل البشرة والمحافظة على سلامتها، لذا نعرفك فيما يلي على فوائده، مع أفضل الطرق التي يمكنك الاستفادة منه بها من أجل جمالك.



فوائد صابون الكبريت لبشرتك

صابون الكبريت لبشرتك



يعمل صابون الكبريت على علاج الكثير من مشاكل البشرة؛ حيث ينظفها ويطهرها من السموم، ويقضي على البكتيريا التي تسبِّب حَبَّ الشباب، وينظِّف المسامات من الأوساخ والزيوت والبكتيريا المترسبة، ويقبض المسامات الواسعة، إلى جانب تخليصها من الرءوس السوداء، مع معالجة أبرز أمراضها كالأكزيما والصدفية، كما يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيدها وتخليصها من البقع الداكنة والنمش، كما يقلِّل إنتاجَ الزيت من الغدد الدهنية الموجودة في البشرة، وبالتالي يمنع ظهور الحبوب والبثور، ويمنح البشرة النضارة والحيوية، بالإضافة إلى تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة؛ لاحتوائه على حمض السالسيليك. ويفيد صابون الكبريت في صنفرة البشرة، وتقليل درجة حموضة الجلد وتخليصه من الجفاف، وتحسين مستوى المحتوى المائي داخل طبقة الكيراتين، وبالتالي يمنح البشرة النعومة والترطيب، كما يحارب الحكَّة والجراثيم، ويقضي على الفطريات، ويساعد على تخفيف الحُمْرَةِ وتجفيف البثور التي تظهر في الطفح الجلدي، مع تخفيف حِدَّة الندوب الظاهرة.

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كيفية استخدام صابون الكبريت

كيفية استخدام صابون الكبريت



يمكنك استخدام صابون الكبريت بعدة طرق، أبرزها استخدام رغوته؛ وذلك من خلال ترطيب البشرة أو المناطق المصابة بالماء، ثمّ بَلّ الصابون بالماء وفركه باليدين للحصول على الرغوة، وتطبيق الرغوة على البشرة وتركها لبضع دقائق، وغسلها بالماء، ولطريقة أكثر فعالية ابْشُرِي الصابون، وامزجي ملعقة صغيرة منه مع ملعقة من الحليب، وطبقي المزيج على البشرة أو الأماكن المصابة ببعض المشاكل لبضع دقائق، ثمّ اغسلي البشرة جيدًا بالماء.

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