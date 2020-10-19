محيي إسماعيل: مش بعاني من الوحدة.. وممكن أتجوز الشهر الجاي

للرجال فقط

قال الفنان القدير محيي إسماعيل، إنه يعشق السيدات، مثلما يعشق الطعام، مضيفا: "ممكن أتجوز بعد شهر، ممكن أتجوز في أي وقت"، مبررا موقفه بأن رحلة الحياة تحتاج إلى"ونس"، -على حد وصفه-.

Advertisements

وأكد إسماعيل خلال استضافته في جريدة "الوطن"، أنه لا يعاني من الوحدة، وإنه يتواصل دائما مع جمهوره ومحبيه. (اعرف سر حب محيي إسماعيل للستات)

وكان الفنان محي إسماعيل، قد تحدث عن إمكانياته الزواج مرة أخرى، عندما حل ضيف الحلقة الـ٢٧ من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على "mbc مصر"، في السباق الرمضاني الماضي.

وعن مواصفات عروسه، أوضح للإعلامية أروى، مقدمة البرنامج، أنه يود أن تكون بنفس طول قامتها، وملامحها الجميلة -بحسب وصفه-، قائلا: "ومتكونش جاية تعيش".

الجدير بالذكر أن الفنان محيي إسماعيل، كان قد تزوج في الـ50 من عمره، إلا أن زوجته فارقته، بعدما رحلت عن دنيانا ولم يُرزق منها بأولاد.