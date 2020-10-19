أرملة الشهيد خالد زعفان: "الداخلية" تهتم بأبناء الشهداء

علاقات و مجتمع

وجهت هبة عبد الباسط، أرملة الشهيد العقيد خالد زعفان، الشكر إلى وزارة الداخلية، على اهتمامها بأبناء الشهداء، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلين من الشهيد، هما "عبد الرحمن" و"ياسين"، واصطحبتهما للمدرسة أمس، وكان في استقبالهم عدد من ضباط وقيادات الداخلية، معلقة: "اليوم كان حلو أوي وعاوزة أشكر وزارة الداخلية، أنا مش عارفة هي بتعمل كده إزاي؟ والاهتمام بأبناء الشهداء كبير".

وأضافت أرملة الشهيد خالد زعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولي، أن "رجال الداخلية من قيادات وضباط حديثي التخرج، كانوا مستنين قدام المدرسة من الساعة 6 الصبح، عشان يوصلوا الأولاد المدرسة، هما كانوا عاوزين يجوا ياخدوهم من البيت لكن فضلت أني أروح أوصلهم، لأن البيت بعيد عن المدرسة".

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ووجهت عبد الباسط، الشكر لرجال الداخلية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مش عارفة أشكرهم أو أقول إيه، زوجي مات قبل ما ابني الصغير يتولد، كنت لسه حامل في الشهر الأول، لكن أول ما اتولد وهما معايا ومحستش خالص إن لوحدي".

وتابعت: "في كل الأوقات يكون هناك حفلات للأطفال على مدار السنة وليست في المناسبات فقط، وأيضا هناك اتصالات هاتفية للاطمئنان على الأولاد وذلك بدون أي مناسبة"، مؤكدة أن وزارة الداخلية "مش رسمية فقط، لكن إنسانية، دايما بيوصلوا للأطفال أن بابا راح، لكن إحنا موجودين معاكم، ومش شخص واحد بس لا ده كلهم".

يذكر أن الشهيد العقيد خالد زعفان، اُستشهد في عام 2014 أثناء تأدية واجبه الوطني وقت تفجير القنصلية الإيطالية، أثر عبوة ناسفة محلية الصنع تم زرعها له، وكان هو الأخ الأكبر بين أشقائه، والمسؤول عن أخواته السبعة، وتحول المشهد الجنائزي عقب خروج الجثمان إلى مظاهرة حاشدة ضد الإرهاب الأسود، وتأييد خطوات الجيش والشرطة في القضاء على جميع أوجه الإرهاب في مصر.