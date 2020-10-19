محي إسماعيل لـ"الوطن": أكتر حاجتين بحبهم الأكل والستات

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قال الفنان القدير محيي إسماعيل، إن أكثر حاجتين يعشقهما في الحياة هما تناول الطعام والسيدات.

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وأضاف، خلال استضافته في جريدة "الوطن": "أكتر حاجتين بحبهم في الحياة الأكل والستات"، مضيفا: "وبحب الستات عشان طيبتها وعطائها".

يعتبر الفنان محيي إسماعيل ملك السيكودراما، لأن الفلسفة عشقه الأساسي، فقد تخصص فى أداء الشخصيات التي يعاني أصحابها من مشاكل نفسية.

وبرع في أدائها بجدارة بعدد من الأفلام السينمائية منها: "دموع الشيطان، وراء الشمس، الغجر، وأشهرها الأخوة الأعداء"، الذى جسد فيه شخصية "حمزة ابن عزيزة الهبلة"، شاب مصاب بالصرع، الذي قال عنه لبرنامج "صاحبة السعادة": "أنا الممثل الوحيد الذي قدم شخصيات مركبة في 18 فيلما".

لذا منحته جامعة "كونكورديا" الأمريكية لقب "رائد السيكودراما"، أي الدراما النفسية، كما اعتبر أن اسمه سيتم ترشيحه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونه أكثر فنان جسد الانفعالات البشرية المعقدة؛ حيث جسد 20 عقدة.