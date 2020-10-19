ما هو تأثير كورونا على "الهالوين".. وكيف تحتفل بأمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، سيواصل تأثيراته الكبيرة على كل مناحي الحياة، بعدما راح ضحيته أكثر من مليون شخص حول العالم.

ومع تبقي حوالي 11 يوما على الاحتفال بالهالوين (31 أكتوبر من كل عام)، لن يكون هذا اليوم عاديا فيظل تفشي فيروس كورونا، ولكن كيف سيكون تأثير كوفيد-19؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقعي " nbcnews"، و" clickorlando".

كورونا يثير الرعب في الهالوين

منع فعاليات هاري بوترز للأطفال

بينما يختار ملايين الأطفال في أمريكا أزياءهم ويستعدون لمهرجان الرعب السنوي المليء بالحلوى، تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، الآباء من السماح للصغار بالمشاركة في فعاليات هاري بوترز و Wonder Women، حيث يتم تسليم المكافآت للأطفال الذين يتنقلون من بيت إلى آخر، وهو ما قد يحرم الأطفال من هذه العادة السنوية خوفا من كورونا.

منع الحفلات المزدحمة

قد يتم منع حضور حفلات الأزياء المزدحمة والذهاب إلى منزل مسكون، حيث قد يتجمع الناس معًا ويصرخون، كعادة كل سنة في الهالوين في 31 أكتوبر، حيث تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض، أن هذه الأنشطة عالية الخطورة في ظل تفشي كورونا واستعداد ملايين الأطفال للاحتفال بهذا اليوم، وبدلاً من ذلك، تشجع المراكز الآباء على البقاء في المنزل مع الأطفال ونحت القرع أو إجراء مسابقة افتراضية لزي الهالوين.

في بعض الأماكن.. قد لا يكون هناك بديل

على سبيل المثال، لن يكون هناك أيضًا خدعة أو علاج هذا العام وهي عادة سنوية في الهالوين، في ولاية سبرينغفيلد، ماساتشوستس، بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحظر المفروض مع تفشي فيروس كورونا.

منع تداول الطعام في لوس أنجلوس

حاولت ولاية لوس أنجلوس بأمريكا حظر أساليب الاحتفال بالهالوين مثل الخدعة أو العلاج هذا العام، ومنع حفلات الهالوين والكرنفالات والمنازل المسكونة أيضًا، لكنها غيرت مسارها بعد احتجاج عام، وتقول الإرشادات الجديدة إن الانتقال من منزل إلى آخر غير موصى به لأنه "قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسب ولأن مشاركة الطعام محفوفة بالمخاطر، مع تفشي كورونا.

كيف تحتفل بأمان؟

الاحتفال بالهوين عن طريق الخدعة أو العلاج، يمكن أن يتم بأمان، ولكن فقط إذا كان الناس حريصين على الابتعاد وارتداء أقنعة وجه من القماش، قد يكونون قادرين على القيام بأحداث في أماكن بعيدة أو الخروج في الهواء الطلق مع اثنين أو ثلاثة من الأصدقاء الذين يظلون بعيدين عن بعضهم البعض.

أنشطة الهالوين مقسمة لمخاطر أقل، ومتوسطة، وأعلى لفيروس كورونا

تشمل الأنشطة ذات المخاطر الأقل ما يلي:

نحت أو تزيين القرع مع أفراد أسرتك وعرضها.

نحت أو تزيين القرع بالخارج على مسافة آمنة مع الجيران أو الأصدقاء.

تزيين منزلك أو شقتك أو مكان معيشتك.

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القيام بمطاردة جامع القمامة في الهالوين حيث يتم إعطاء الأطفال قوائم بالأشياء للبحث عنها أثناء المشي في الهواء الطلق من منزل إلى منزل للاستمتاع بزخارف الهالوين عن بعد.

إجراء مسابقة أزياء هالوين افتراضية.

قضاء ليلة فيلم هالوين مع الأشخاص الذين تعيش معهم.

تشمل أنشطة المخاطر المتوسطة ما يلي:

المشاركة في خدعة أو علاج في اتجاه واحد حيث يتم ترتيب أكياس الهدايا الملفوفة بشكل فردي للعائلات لتلتقطها وتذهب مع الاستمرار في المسافة الاجتماعية (على سبيل المثال في نهاية ممر أو على حافة الفناء)

إذا كنت تحضر أكياس الهدايا، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد تحضير الأكياس.

وجود مجموعة صغيرة، في الهواء الطلق، موكب أزياء في الهواء الطلق حيث يبعد الناس أكثر من متر ونصف.

حضور حفلة تنكرية تقام في الهواء الطلق حيث يتم استخدام الأقنعة الواقية ويمكن أن يظل الأشخاص على مسافة تزيد عن متر ونصف.

قناع تنكري (مثل الهالوين) ليس بديلاً عن قناع القماش، لا ينبغي استخدام قناع الأزياء إلا إذا كان مصنوعًا من طبقتين أو أكثر من القماش القابل للتنفس الذي يغطي الفم والأنف ولا يترك فجوات حول الوجه.

لا ترتدي أقنعة تنكرية فوق قناع من القماش الواقي لأنه قد يكون خطيرًا إذا كان القناع يجعل التنفس صعبًا، بدلًا من ذلك، ضع في اعتبارك استخدام قناع من القماش يحمل طابع الهالوين.

الذهاب إلى غابة مسكونة في الهواء الطلق ذات اتجاه واحد، حيث يتم فرض استخدام القناع المناسب، ويمكن أن يظل الناس على مسافة تزيد عن متر ونصف.

في حالة حدوث صراخ على الأرجح، يُنصح بمسافة أكبر، كلما زادت المسافة، قل خطر انتشار فيروس كورونا.

زيارة بقع اليقطين أو البساتين حيث يستخدم الناس معقم اليدين قبل لمس اليقطين أو قطف التفاح، ويتم تشجيع ارتداء الأقنعة أو فرضه، ويمكن للأشخاص الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

استمتع بقضاء ليلة في الهواء الطلق في فيلم الهالوين مع أصدقاء العائلة مع أفراد متباعدة على الأقل متر ونصف

وتشمل الأنشطة عالية الخطورة:

المشاركة في خدعة أو علاج تقليدي حيث يتم تسليم المكافآت للأطفال الذين يذهبون من منزل إلى آخر.

الحصول على صندوق أو حلوى حيث يتم تسليم المكافآت من صناديق السيارات المصطفة في مواقف السيارات الكبيرة.

حضور حفلات الأزياء المزدحمة المقامة في الداخل.

الذهاب إلى منزل مسكون داخلي حيث قد يتجمع الناس معًا ويصرخون.