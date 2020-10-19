مع اقتراب الشتاء.. دراسة تحذر: كورونا يعيش على الجلد مدة أطول بـ5 مرات من الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف باحثون يابانيون أن فيروس كورونا يظل نشطًا على جلد الإنسان لمدة تسع ساعات، في اكتشاف قالوا إنه أظهر الحاجة إلى غسل اليدين بشكل متكرر لمكافحة الوباء.

وقالت الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة Clinical Infectious Diseases، إن العامل الذي يسبب الإنفلونزا يعيش على جلد الإنسان لمدة 1.8 ساعة تقريبًا، ما يعني أن كورونا يعيش على الجلد مدة أطول بـ5 مرات من الإنفلونزا، وفقا لموقع " medicalxpress".

وأضافت الدراسة: "البقاء على قيد الحياة لمدة تسع ساعات لفيروس سارس- CoV-2، سلالة الفيروس التي تسبب كوفيد-19 على جلد الإنسان قد يزيد من خطر انتقال العدوى عن طريق الاتصال مقارنة بـ(فيروس الإنفلونزا)، وبالتالي تسريع انتشار الوباء".

Advertisements

واختبر فريق البحث الجلد الذي تم جمعه من عينات التشريح، بعد يوم واحد من الوفاة، حيث يتم تعطيل كل من فيروس كورونا وفيروس الإفلونزا في غضون 15 ثانية عن طريق تطبيق الإيثانول المستخدم في معقمات اليدين.

وتابعت الدراسة: "إن بقاء السارس- CoV-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى؛ ومع ذلك، فإن نظافة اليدين يمكن أن تقلل من هذا الخطر".

وتدعم هذه الدراسة توجيهات منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بانتظام وشامل للحد من انتقال الفيروس، الذي أصاب ما يقرب من 40 مليون شخص حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.