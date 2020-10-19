صور.. أول ظهور لـ أمير شاهين وزوجته بعد 17 يوما من زفافهما

علاقات و مجتمع

عقب مرور ما يقرب من 17 يوما على حفل زفافهما، ظهر الممثل أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين مع زوجته منة جاب الله، خلال حضورهما تكريم شقيقته في ملتقي "أولادنا" في دورته الرابعة.

وشاركت الإعلامية بوسي، صورة لـ"شاهين" وزوجته، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "أحلى مبروك لتكريم إلهام من أسرتها".

وارتدى "شاهين" أزياء "سمارت كاجوال"، تتضمن بنطلون جينز وقميص باللون الأزرق الفاتح، وسترة "بيج"، فيما اختارت زوجته ارتداء ملابس "كاجوال" تتكون من قميص وبنطلون جينز، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ7 آلاف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى عرسان في الدنيا"، و"مرات أمير زي القمر وشيك جدًا"، و"عيلة شاهين كلها حلوة".

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وكات أمير شاهين احتفل بزواجه من منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبته في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وذكر مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"هن"، إن مراسم الحفل بدأت في الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا، أن تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي ويسرا، مردفًا: "هاني سلامة مع صاحبه العريس في تجهيزات الفرح".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بمنه، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.