بتعلم البنات الرقص ببلاش.. معلومات عن لورديانة التي أشعلت "السوشيال ميديا"

علاقات و مجتمع

حالة جدل واسعة سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديوتم تداوله لفتاة تقدم وصلة رقص على نغمات المهرجان الشعبي "أخواتي"، إذ ظهرت مرتدية فستانا رماديا مكشوف الصدر، وسترة قصيرة فاتحة اللون، مع اعتمادها على تسريحة شعر إنسيابية ومكياج هادئ، وسط تساؤلات كثيرة عن هوية تلك الفتاة.

من صاحبة مقطع فيديو الرقص؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- راقصة أجنبية تدعى لورديانة.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

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- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.

تفاصيل مقطع فيديو الرقاصة

المقطع المصور التي اشتعلت الـ"سوشيال ميديا"، تم تصويره داخل فرع أحد مركز التجميل الشهير والمتخصص في "مايكروبليدنج" بحي مصر الجديدة، وتم مشاركة جزء من الفيديو على خاصية "استوري" على صحفتي الفتاة والمركز على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقب التداول الواسع للمقطع المصور، الذي أثار حالة من الجدل، حذف المركز الفيديو، فيما احتفظت الراقصة به.

بالرغم من حذف المركز للفيديو، تم تداوله مجددا، محققا ملايين المشاهدات والآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هى مين الست اللي بترقص أحسن من جوهرة وفيفي عبده ديه؟"، و"البنت دي لازم تدي دروس في الرقص"، و"البنت بترقص بخفة ودلع يخطفوا القلب"، و"عيب يا جماعة نشير الحاجات دي على الصبح".