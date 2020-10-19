فتاة تشعل "السوشيال ميديا" بوصلة رقص على أغنية "أخواتي": اتصور في مركز تجميل

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته دقائق، لكنه أثار الجدل على مدار الساعات الماضية، محققًا رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت فيه فتاة تقدم وصلة رقص شرقي داخل غرفة بأبواب زجاجية، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

ظهرت الفتاة، خلال رقصها على نغمات المهرجان الشعبي "أخواتي"، مرتدية فستانا رماديا مكشوف الصدر، وسترة قصيرة فاتحة اللون، مع اعتمادها على تسريحة شعر إنسيابية ومكياج هادئ.

Advertisements

مقطع الفيديو حقق ملايين المشاهدات والآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هى مين الست اللي بترقص أحسن من جوهرة وفيفي عبده ديه؟"، و"البنت دي لازم تدي دروس في الرقص"، و"البنت بترقص بخفة ودلع يخطفوا القلب"، و"عيب يا جماعة نشير الحاجات دي على الصبح".

تفاصيل مقطع فيديو الرقاصة

المادة المصورة التي اشتعلت الـ"سوشيال ميديا"، تم تصوره داخل فرع لمركز تجميل شهير متخصص في "مايكروبليدنج" بحي مصر الجديدة، وتم مشاركة جزء من المقطع على خاصية "استوري" على صحفتي الفتاة والمركز على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقب التداول الواسع للمقطع المصور، الذي أثار حالة من الجدل، حذف المركز الفيديو، فيما احتفظت الراقصة به.