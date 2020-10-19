بعد مرض ابنها.. مها أحمد تتذكر والدها: محتاجة أحكيلك عن مصائب الدنيا

علاقات و مجتمع

تذكرت الفنانة مها أحمد، ذكرى رحيل والدها، في ظل مرورها بأزمة نفسية شديدة بسبب مرض ابنها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "مها" علي الصورة قائلة: "اليوم ذكرى ميلاد أبي وبنفس الوقت ذكرى وفاته، واحشني قوي، واحشتني حنيتك عليا، محتاجة قوي أحط رأسي على صدرك".

وأضافت الفنانة: "محتاجة وجودك جنبي.. سؤالك عليا.. طبطبطك عليا.. محتاجه أحكيلك عن مصاعب ومصائب الدنيا .. الله يرحمك ويحسن إليك وإلى اللقاء إن شاء الله".

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وسردت الفنانة مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، تفاصيل المعاناة التي تعانيها أسرتهما طيلة الأشهر الماضية، ومنها غرق منزلهما وأثاثه بالكامل، فضلا عن تعرضهما لبعض الحوادث، وإصابة نجلهما "عادل" بمرض مفاجئ لا يعرفان أسبابه، بخلاف ابنهما "أحمد" الذي يعد من ذوي الهمم.

وقالت مها أحمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنها فوجئت بكتابة نجلها عادل، منشور عبر حسابه الشخصي بـ"انستجرام"، يتحدث فيه عن الكوارث التي ألمت بالأسرة خلال الفترة الماضية، بخلاف حديثه عن الموت، مشيرة إلى أنه كان يعيش قصة حب لكنها لم تُكتمل، فضلًا عن وفاة صديقه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وغرق منزلهم دون سبب معروف، وتعرضهم لحادث غرق بالساحل: "حياتنا اتقلبت 180 درجة".

وفيما يخص ابنها "عادل"، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يلعب "خماسي" في نادي المقاصة، قالت مها أحمد "باكية"، إنه شخصية رياضية من الأساس، ولكن شعر بالمرض بشكل مفاجئ: "بيرتعش ومش قادر يقف على رجليه، وفوجئت بكتابته لمنشور يسرد فيه المعاناة اللي عشناها"، متابعة: "آمنت إن في حاجة اسمها حسد وعين، محرومة من القيام بحضن ابني خوفا من التقاط فيروس، بيسمع صوتي من على باب الغرفة عشان يعرف إني موجودة، مش عارفة بيحسدونا على إيه، الحمدلله على كل شيء، الخبطات في حياتنا جامدة أوي".

وقال الفنان مجدي كامل، لبرنامج "التاسعة"، إن أسرته "محسودة"، حتى على نجلهم "أحمد" الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة: "عين جامدة جاية في بيتي وولادي"، ناصحًا نجله بعدم التشاؤم والحديث عن الموت، وعليه التفاؤل بالحياة.