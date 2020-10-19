بعد فتوى رانيا يوسف.. حكم الصيام بنية إنقاص الوزن

فتاوى المرأة

لم تكتف الفنانة رانيا يوسف، بإثارة الجدل بسبب إطلالاتها غير المألوفة، بل تطرقت إلى إصدار فتاوى دينية لنفسها وطرحها على الجمهور للاقتداء بها، إذ تحدثت خلال لقائها مع الإعلامية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عن صيامها يومي الإثنين والخميس، للحفاظ على رشاقتها وأملا في ثواب تلك النافلة، تطبيقا لنظام "الصيام المتقطع" أو"ريجيم الصيام"، وكأنها تريد أن تصطاد عصفورين بحجر واحد.

وأثار طرح رانيا، تساؤلات عن الحكم الشرعي في الإقدام على تلك النافلة بنية إنقاص الوزن، في ظل أن الحمية الغذاية التي تتضمن صوم 16 ساعة، وإتاحة الأكل لـ8 ساعات.

وتصدى الدكتور يسري عزام، الأزهري وإمام بوزارة الأوقاف للرد على ما طرحته رانيا يوسف، عبر "هن"، مؤكدا "أنه لا يجوز الصوم بنية إنقاص الوزن فقط، لأن الغرض الأساسي من هذه العبادة التقرب إلى الله، وبذلك يضيع على نفسه فرصة الحصول على ثواب أثناء صيامه".

Advertisements

ويشدد عزام، على أن كل العبادات البدنية التي فُرضت على المسلمين تعود بالنفع على صحة الإنسان، وبناءً عليه يمكن أن يتخذ المسلم الصوم بنية التعبد، وسيعود عليه إنقاص الوزن تبعًا.

ويتفق الشيخ أشرف سعد، أحد علماء الأزهر وإمام بوزارة الأوقاف، مع عزام، موضحا أنه يجوز التعامل مع "إنقاص الوزن" كهدف فرعي للصوم، مع اتخاذ التعبد نية أساسية للصيام، وبذلك يكون المرء قد جمع بين دينه ودنياه.

رانيا يوسف: بصوم اثنين وخميس

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تصوم يومي الإثنين والخميس لسبب ديني وصحي، لأن الجسم يعمل بكفاءة أعلى عند تغيير نظام الطعام، كما أنها تقوم بالصيام من أجل الحفاظ على وزنها، لأن تعويد الجسم على نظام غذائي ثم تغيره فجأة يعمل على تقليل الوزن بصورة سريعة.

وواصلت رانيا: "أحب القراءة كثيرا في التغذية وبشرب مياه بليمون كتير أوي لحد الساعة 5 عصر، المياه المخلوطة بليمون تعمل على إنزال الدهون من على الكبد مما يحسن من طريقة عمله".

وأشارت إلى أن المشي يعمل على شد الجسم وتقليل الدهون في المناطق التي تتجمع فيها الدهون، كما أنها تحرص على إضافة أثقال في قدمها أثناء المشي لكي تبذل مجهود أعلى.

وفسرت رانيا، سبب ظهورها في الدراما أكثر من السينما، بأن المسلسلات تعرض عليها أكثر من الأفلام، لذلك هي تتواجد كثيرا في الدراما، موضحة أنها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كانت تستعد لتصوير 3 أفلام، لكن كل شيء تعطل.