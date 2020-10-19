الامارات | جورج كلوني: هوليوود نبذتي بعد إخفاق فيلم باتمان 1997

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني: هوليوود نبذتي بعد إخفاق فيلم باتمان 1997 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأميركي جورج كلوني إن هوليوود نبذته بعدما أخفق فيلمه باتمان اند روبن عام 1997. وأوضح جورج/ 59 عاما/ أن هذا الفيلم كاد أن يدمر مسيرته الفنية. وقال كلوني " لقد رفض مخرجو هوليوود العمل معي في أعقاب إخفاق الفيلم". وقام ببطولة الفيلم بجانب كلوني كل من أرنولد شوازنيجر وأليشيا سيلفرستون وأوما ثورمان.

وقال كلوني في حوار مع صحيفة ذا صن إنه يعتقد أن حظوظه تبدلت عندما عمل مع المخرج ستيفن سودربرج في فيلم " اوت اوف سايت" مع الممثلة والمغنية جينفر لوبيز عام 1998.

وأضاف" ستيفن كان قد أخرج عددا من الأفلام التي لم تلق نجاحا وأنا كنت قد أخفقت في فيلم باتمان وروبن، كلانا كان في حاجة للنجاح". ويذكر أن كلوني اشتهر بدوره في المسلسل الشهير " إي ار" حيث شارك في بطولته من عام 1994 حتى 1999. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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