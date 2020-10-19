لايك وشير.. ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايف ستايل

دعم متواصل وغير مشروط، تصر زينة عاشور، على تقديمه إلى أبنائها الثلاثة من النجم عمرو دياب، خاصة "كنزي"، التي تستمر في إثارة الجدل بتعمدها الظهور بحركة يد خادشة للحياء، دون الإلتفات إلى انتقادات الجمهور لها.

"هن" رصد ردود أفعال "زينة" على حركات ابنتها "الخادشة للحياء"، خلال الفقرات التالية:

منذ يومين، نشرت زينة عاشور، مقطعي فيديو لابنتها كنزي عمرو دياب، خلال رقصها مع صديقتها، وتعمدها القيام بحركة يد خادشة للحياء، حيث أطلت بـ"أستومك" قاتم اللون وبنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويل.

لم تكتفِ "زينة" بنشر مقطعي الفيديو، لتدعم ابنتها، بل علقت باللغة الإنجليزية: "أنا واقعة في حب هذه الفتاة.. كنزي دياب".

Advertisements

ومنذ شهرين، حرصت زينة عاشور، والدة كنزي دياب، على تسجيل إعجابها بجلسة تصوير لابنتها بالحركة ذاتها، مثلما تفعل في جميع المنشورات التي تنشرها ابنتها عبر "إنستجرام".

ونشرت الابنة صورتين لها، بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة أداء نفس الحركة الخارجة، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

ورغم تعرض "كنزي" لهجوم كبير، إلا أنها لم تحذف الصور أو ترد على الانتقادات الموجهه لها، منها: "حرام عليكي اللي بتعمليه ده"، و"أوعي تنسي إن ليكي أصول عربية".

يذكر أن "كنزي" هنأت والدها "الهضبة" بعيد ميلاده الـ59، والذي وافق الأحد 11 أكتوبر الجاري، حيث نشرت مجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما في طفولتها.

ونشرت "كنزي" صورتين من طفولتها وكان يحملها والدها الفنان عمرو دياب، وصورة أخرى من مرحلة شبابها وهو يقبلها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد بابي".

واحتفل الفنان عمرو دياب، في 11 أكتوبر الجاري، بعيد ميلاده الـ59، وهو من مواليد مدينة بورسعيد.