معلومات عن أول امرأة تشغل منصب مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي

علاقات و مجتمع

شغلت حنان الأحمدى منصب مساعد رئيس مجلس الشورى السعودى، وفقا لأمرا ملكيا من العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب فى المملكة العربية.

رصد "هن" أبرز المعلومات عن حنان الأحمدي خلال النقاط التالية، نقلا عن "عكاظ" السعودية.

- حصلت على دكتوراه فى الإدارة الصحية، جامعة بتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1415هـ.

ـ حصلت على ماجستير الإدارة الصحية، جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1409هـ.

ـ حصلت على بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، عام 1406هـ.

- شغلت مناصب عدة، منها: عضو مجلس الشورى، مدير عام الفرع النسائي، معهد الإدارة العامة.

ـ أستاذ دكتور الإدارة الصحية، معهد الإدارة العامة.

ـ منسقة البرامج العليا الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.

ـ منسقة قطاع الإدارة الصحية الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.

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ـ مقيّم بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز.

ـ زميل زائر في المركز الوطني لبحوث تطوير الرعاية الصحية الأولية، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.

ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى.ـ عضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى.

ـ عضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادي.

ـ عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.ـ عضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب.

ـ عضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون الجنادرية، بالإضافة إلى مشاركتها في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وتأليفها عدد من البحوث العلمية.