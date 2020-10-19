"التحدي الصعب".. امرأة حامل تثير الجدل: استفزها زوجها فأذهلت الجميع (فيديو)

لايف ستايل

تحد صعب أقبلت عليه امرأة حامل في شهرها التاسع، ونجحت من خلاله في تقديم نموذجًا مذهلًا للملايين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو لها وهي تجري على مسافة ميلًا كاملًا في زمن بلغ أقل من 5 دقائق ونصف.

وتمكنت السيدة الأمريكية التي تدعى ماكينا مايلر، 29 عاما، من قطع المسافة كاملة خلال 5 دقائق و25 ثانية، بعد أن تحداها زوجها بإعطائها مبلغ مالي قدره 100 دولار، حال كسرها حاجز 8 دقائق في الميل الواحد، وفقًا لما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "buzzfeed".

وكشفت السيدة، أنها كانت حريصة على ممارسة تمرينات القوة حتى لا يحدث التواء لحوضها، خاصة أنها تحمل جنينًا بداخلها، متابعة أنها استشارت طبيبين خلال فترة حملها، إذ ينبغي على أي امرأة حامل ممارسة بعض التمرينات الرياضية الخاصة، فضلا عن أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لقضاء فترة الحمل، وأن كل الأجسام مختلفة.

تقول مايلر: "كان الجري متنفسا كبيرا بالنسبة لي بهذه الطريقة، فالركض أثناء الحمل كان عملية جميلة بالنسبة لي، من تقبل الجهد والصبر، كذلك عدم إجبار الجسم على أي شيء، والتخلي عن محاولة تحقيق معدل معين أو مسافة معينة".

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وتعد ممارسة التمارين الرياضية للحامل أمرًا مهمًا وأساسيًا لصحتها وجنينها، إذ تنشط عضلاتها وتجهزها للولادة.

تمارين رياضية للحامل

- الدفع على الحائط، الذي يعمل على عضلات الصدر الأمامية والعضلات ثلاثية الرؤوس خلف الجزء العلوي من ذراعك.

- القرفصة أثناء الولادة تساعد على فتح مخرج الحوض وتسمح بالمزيد من الفراغ لنزول طفلك، وممارسة تمارين القرفصة أثناء الحمل تسهل عملية الولادة.

- رفع الساقين لأعلى، لتقوية عضلات ظهرك وبطنك ضمن التمارين الرياضية للحامل.

- تمارين التصعيد، لتقوية عضلات ساقيك وفخذيك، بالإستعانة بمقعد صغير أو الوقوف أمام السلم، والصعود بقدم والنزول بالأخرى بشكل متكرر.

- يمكنك القيام بتمارين رياضية متعددة خاصة بالثبات وهيكل الجسم، باستخدام جهاز التوازن أو جهاز مشابه، من خلال الجلوس المستقيم مع الدعم من أحد الأشخاص.

- تمرين الجلوس مع الرفع، والذي يستهدف عضلات أسفل الظهر، من خلال الجلوس بشكل مستقيم على كرة لياقة بدنية أو مقعد متين مع جعل قدميك متباعدتين بمسافة مماثلة لمسافة الحوض، ومسطحتين على الأرض.