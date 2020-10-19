الامارات | لوحة «نسيج 1» تمنح فنانة سعودية لقب «غينيس»

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة «نسيج 1» تمنح فنانة سعودية لقب «غينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي في تحقيق إنجاز بحصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن عهود المالكي هي أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع.

وسلطت اللوحة الضوء على سبع شخصيات ريادية في تاريخ السعودية والإمارات. واستعرضت صورتين عملاقتين للأبوين المؤسسين للمملكة والإمارات، الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراهما.

وقالت المالكي: «تطلبت اللوحة العمل لـ45 يوماً بلا انقطاع، واستعنت بشاهدين وتصوير متواصل للإيفاء بمتطلبات تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي»، مضيفة «هدفي الأسمى هو التذكير بالعلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وحملت اللوحة اسم «نسيج 1»، وامتدت على مساحة 220 متراً مربعاً، وتكونت من سبع قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها بعضاً. وأضافت الفنانة «تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن، واستطعت الرسم بأربع درجات مختلفة من اللون، كما استخدمت معدات رسم بأحجام مختلفة».

اللوحة المرسومة بالقهوة تمتد على مساحة 220 متراً.

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