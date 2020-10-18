والدة كنزي عمرو دياب تنشر فيديو لابنتها بـ"تصرف خادش".. ومتابعون: عيب وحرام

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت زينة عاشور، التي تعد الزوجة الثالثة للنجم عمرو دياب، مقطعي فيديو لابنتها كنزي عمرو دياب، خلال رقصها مع صديقتها، وتعمدها القيام بحركة يد خادشة للحياء.

وظهرت "كنزي"، بـ"أستومك" قاتم اللون وبنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويل، خلال رقصها مع صديقة لها، لتقوم بحركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

وعلقت زينة عاشور على مقطعي الفيديو، باللغة الإنجليزية، قائلة: "أنا واقعة في حب هذه الفتاة.. كنزي دياب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر "كنزي" مقطع فيديو لها عبر خاصية "استوري"، أثناء رقصها في إحدى الشوارع، مع عمل حركة اليد الخادشة للحياء.

Advertisements

يأتي ذلك بعد شهرين من نشرها صورتين، أطلت خلالهما بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة أداء نفس الحركة الخارجة، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

وبسبب تلك الصور، تعرضت "كنزي" للعديد من الانتقادات، من بينها: "يا بنتي خلي بالك من صورتك، أنتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعمليه ده عيب وحرام".

وبعد نشر صورتها الأولى بالحركة الخارجة، وعقب أيام من إثارتها الجدل بسببها قررت تغييرها بأخرى.

وهنأت "كنزي" والدها "الهضبة" بعيد ميلاده الـ59، والذي وافق الأحد 11 أكتوبر الجاري، إذ نشرت مجموعة من الصور النادرة التي جمعتهما في طفولتها.

ونشرت "كنزي" صورتين من طفولتها وكان يحملها والدها الفنان عمرو دياب، وصورة أخرى من مرحلة شبابها وهو يقبلها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد بابي".

واحتفل الفنان عمرو دياب، في 11 أكتوبر الجاري، بعيد ميلاده الـ59، وهو من مواليد مدينة بورسعيد.