بعد تصدره التريند.. بهاء سلطان تزوج في عمر الـ41 ولقب بـ"أبو البنات"

علاقات و مجتمع

اشتهر بين الجماهير بصوته العذب، واختيار أغانيه بعناية وحرص، ليجمع بين الحب والشجن، حتى باتت له قاعدة شعبية عريضة بين الجماهير.

الفنان بهاء سلطان الذي تصدر محركات البحث، اليوم، عقب إحالة الإمام أحمد علي درويش، إمام مسجد بالاسكندرية، للتحقيق معه، على خلفيه صورته مع الفنان، وإعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أنَّ بهاء قرر الاعتزال والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.

"سلطان" الذي وُلد في 1 أكتوبر 1972، لأب مصري وأم بحرينية، وكانت أولى انطلاقاته في عام 1998، حين غنى "احلف" من كلمات مصطفى كامل، لتنال رضا الجماهير، لتبدأ شهرته في عالم الغناء، ويواصل طرح الألبومات الغنائية، ويصبح واحدًا من أشهر المطربين الذي عرفوا بـ"اللون الحزين والشعبي" بحلول عام 2002، بعد طرح ألبوم "يا ترى".

زواج مفاجئ من فتاة تصغره بسنوات

وعلى الرغم من محاولات "بهاء" إبعاد حياته الشخصية، عن الإعلام، إلا أنه تصدر العديد من محركات البحث يوم زفافه منذ 6 سنوات، وإنجابه أيضًا في 2015، خاصة أنه تزوج في سن مُتقدم من عمره، بشكل مفاجئ لمتابعيه.

زواج بهاء سلطان

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كان لزواج "سلطان" في 2013، العديد من التساؤلات والجدل حوله، حيث قرر الزواج من فتاة تُدعى "جيرمين مجدي" تصغره بـ 15 عاما.

وتزوج في عُمر الـ 41، في حين كانت زوجته 26 عامًا، ولم يقدم الفنان حينها على إقامة حفل زفاف كبير، مكتفيًا بعقد القران بإحدى المساجد الكُبرى، وحفل بسيط، وسط حضور عدد قليل من زملائه بالوسط الفني.

وحرص بهاء سلطان على أن تكون الزيجة مفاجئة لجمهوره، حتى إنها كانت بعيدة عن أعين الإعلام.

صورة أثناء ولادة زوجته

وفي يناير 2015، بات الفنان بهاء سلطان، حديث "السوشيال ميديا" بعدما تداولت له صورة من داخل غرفة العمليات، وهو يرافق زوجته في أكثر لحظاتها ضعفًا وألمًا.

ليظهر الفنان مرتديًا سكراب طبي، مع الكمامة، وهو يحمل طفلتيه التوأم حينها "كاندي وكادي"، ليلقب بـ"أبو البنات".

وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنَّه يجرى الآن التحقيق مع إمام الإسكندرية وذلك بعد زعمه عبر منشور على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنَّ الفنان بهاء سلطان وعده خلال لقائهما في المسجد بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "طايع"، لـ"الوطن"، أنَّ تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في بدايه عمره، وأنَّ الإمام من الممكن أنَّه شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد، مضيفاً: "إذا كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم - وفقًا لقوله.