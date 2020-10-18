10 علامات تحذرك.. لن تصبح غنيا إذا كنت تفعل هذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يبذل الشخص قصارى جهده ليصبح ثريًا، لكنه يفشل، في بعض الأحيان، بسبب الظروف الخارجية، ولكن في الأغلب، تكون المشكلة مع أنفسنا.

كشف موقع "Bright Side"، كيف يختلف الأغنياء عن الآخرين "باستثناء حجم المال الذي لديهم"، حيث كشف العديد من العلامات التي تدل على أن الشخص ليس على الطريق الصحيح، لكسب ثروة طائلة.

يشترون أشياء لا يستطيعون تحملها

"إذا لم تتمكن من شراء الشئ مرتين، فهذا يعني أنه لا يمكنك تحمله"، كما يقول الملياردير جاي زي، تنطبق هذه القاعدة على جميع المشتريات باستثناء العقارات، إذا تم كسر الهاتف الذكي الذي قمت بشرائه فجأة، وهو ما يعادل راتبك الشهري، فلن تتمكن من شراء نفس الهاتف في اليوم التالي.

لا يعرفون "الحصالة"

يعد ادخار بعض المال الذي يساعدك على العيش لبضعة أشهر عندما يكون وضعك طارئا، أحد علامات الشخص الغني، لكن ذلك الذي يضطر إلى الاقتراض في أي موقف غير متوقع ليس مستعدًا ليصبح ثريا، يمكنك اتباع نصيحة وارين بافيت: "لا تحفظ ما تبقى بعد الإنفاق، ولكن أنفق ما تبقى بعد التوفير".

تصبح مديونا بسبب عطلة

إذا قمت بأخذ دين من أجل التنزه وقضاء وقت راحة، فهذا علامة واضحة على أنك لن تصبح ثريا، لأنه سيتعين عليك سداد دينك بدلاً من توفير المال في اليوم التالي.

يتخلصون من الطعام الزائد

إذا كان الشخص يتخلص بانتظام من الطعام الزائد في سلة المهملات، فهذا يعني أن لديه مشكلة، حيث أن تكلف هذه المنتجات كبيرة، ما يعني أنك تلقي بأموالك في سلة المهملات.

يخشون المخاطرة

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"كم عدد المليونيرات الذين أصبحوا أثرياء من خلال الاستثمار في حسابات التوفير؟"، سئل رجل الأعمال روبرت ألين ذات مرة، إذا حافظت على ذلك الأمر، فستصبح ثريا.

لا يتعلمون أشياء جديدة

العالم يتغير بطريقة سريعة، وعليك أن تطور من نفسك، إذا كنت لا تتصرف في الوقت والمال بشكل يساعدك على اكتساب مهارات جديدة بل وتحسينها، في أفضل سيناريو، ستتمكن من الحفاظ على مستوى دخلك الحالي، ولكن عليك أن تنسى الثروة.

لديهم طرق ترفيه خاطئة

قال الكاتب زيج زيجلار ذات مرة: "الأغنياء لديهم أجهزة تلفزيون صغيرة ومكتبات كبيرة، والفقراء لديهم مكتبات صغيرة وأجهزة تلفزيون كبيرة." هناك أنشطة تعتبر ترفيهية ولكنها، في الواقع، تضيع وقتك فقط مثل ألعاب الكمبيوتر ومقاطع الفيديو المسلية والتسكع في الحانات، قد تكون هذه الأنشطة علامة على أنك غير مهتم بحياتك.

يقضون أوقات فراغهم في الأعمال المنزلية

التنظيف والطهي من الأنشطة التي يصعب تجنبها، ولكن من الخطأ قضاء الكثير من الوقت في القيام بها، هناك 24 ساعة فقط في اليوم، وبعد النوم والذهاب إلى العمل، لديك فقط 5-6 ساعات، إذا كنت تنفقها على إزالة الغبار، وصنع الحساء، وتحميص الدجاج، فلن يتبقى وقت لتحسين حياتك للأفضل، ولن تصبح ثريا.

لا يحاولون كسب المزيد

لا تتاح الفرصة للجميع لتغيير مسار عملهم بالكامل والبدء في كسب المزيد من المال في نفس الوقت، ولكن حتى الأشخاص الذين لديهم نفس المهنة يمكنهم الحصول على رواتب مختلفة تمامًا عن بعضهم البعض، وإذا لم يكن راتبك ضمن أعلى الفئات في مجالك، فربما تفعل شيئًا خاطئًا، في طريق الوصول إلى الثراء.

لا يسيطرون على أموالهم

يعتقد مدرب الأعمال، جايمي تاردي ، أن "الاختلاف الأساسي مع الأثرياء، هو أنهم يسيطرون على أموالهم، ولا يسمحون للمال بالتحكم بهم، إذا كنت لا تهتم بمقدار الأموال التي ستبقى في محفظتك بعد أن تذهب للتسوق، فقد لا تصبح ثريا، يجب أن تعرف دخلك ونفقاتك في كل لحظة، سيساعدك هذا على تحديد ميزانيتك، والاستعداد للمفاجآت غير السارة التي قد تحدث في حياتك.