احذر.. هذا المرض يجعلك أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

كشف بحث جديد نُشر في مجلة Anesthesia (وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير) عن ارتفاع مخاطر الوفاة التي يواجهها مرضى كورونا في العناية المركزة، الذين يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD) أو أولئك الذين يتعرضون لإصابة جديدة (حادة) في الكلى نتيجة لتطور كوفيد-19.

CKD هو نوع من أمراض الكلى تتدهور فيه وظائف الكلى على مدى أشهر إلى سنوات، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن، وفقا لموقع " medicalxpress."

هناك خمس مراحل للمرض، تتراوح من المراحل المبكرة (1 و 2) التي لا تظهر فيها أعراض على الأشخاص في البداية، إلى المراحل الأكثر خطورة من 3 إلى 5، والتي يمكن أن ترتبط بمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب.

تسمى المرحلة الخامسة من مرض الكلى المزمن بالفشل الكلوي في المرحلة النهائية والذي يجب علاجه إما بغسيل الكلى (في المنزل أو في المستشفى)، بما في ذلك آلات الترشيح المعقدة التي تتولى وظائف تنظيف الدم في الكلى، أو عن طريق زرع الكلى.

القصور الكلوي الحاد هو فقدان مفاجئ لوظائف الكلى يحدث على مدار سبعة أيام أو أقل، ويمكن أن يكون له عدة أسباب، بما في ذلك الضرر والالتهاب الناجم عن فيروس كورونا نفسه، أو فقدان تدفق الدم إلى الكلى، أو تلف العقاقير الدوائية أو المواد الأخرى المبتلعة / المحقونة، أو بأي شيء يعيق تدفق البول في المسالك البولية.

فحصت هذه الدراسة الجديدة، التي قادها الدكتور سانوج سوني من إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، وزملاؤه ، العلاقة بين القصور الكلوي كوفيد-19، بعد فحص النتائج السريرية في 372 مريضًا مصابًا بـ كورونا تم قبولهم في أربع وحدات رعاية مركزة إقليمية في المملكة المتحدة في الفترة ما بين 10 مارس 23 يوليو 2020، وكان متوسط عمر المرضى حوالي 60 عامًا، وكان 72٪ منهم من الذكور.

كان إجمالي 216 (58٪) مريضًا لديهم شكل من أشكال ضعف الكلى (45٪ أصيبوا بأمراض القصور الكلوي الحاد أثناء إقامتهم في وحدة العناية المركزة ، بينما كان لدى 13٪ منهم مرض الكلى المزمن سابقًا)، بينما لم يكن لدى 42٪ منهم مرض الكلى المزمن أو أمراض الكلى المزمنة، لم يكن لدى المرضى الذين طوروا القصور الكلوي الحاد تاريخ من أمراض الكلى الخطيرة قبل دخولهم إلى وحدة العناية المركزة (المعروفة من اختبارات الدم سواء عند الدخول إلى المستشفى أو من سجلاتهم الطبية)، مما يشير إلى أن المرض كان مرتبطًا بشكل مباشر بعدوى كوفيد-19.

وجد الباحثون أن المرضى الذين لا يعانون من إصابات في الكلى أو مرض لديهم معدل وفيات بنسبة 21 ٪ (32/156 مريضًا)، كان معدل الوفيات لدى أولئك الذين أصيبوا بمرض جديد بسبب فيروس كورونا بنسبة 48 ٪ (81/168)، بينما كان معدل الوفيات لدى المصابين بمرض الكلى المزمن (المراحل 1-4) 50 ٪ (11/22).

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في المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في نهاية المرحلة (أي المرحلة 5 من مرض الكلى المزمن)، حيث يحتاجون بالفعل إلى غسيل كلوي خارجي منتظم، كان معدل الوفيات 47 ٪ (9 من 19 مريضًا)، بينما كان معدل الوفيات أكبر في هؤلاء المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلى، حيث مات 6 من كل 7 مرضى (86٪)، مما يبرز أن هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة.

فحص الباحثون أيضًا معدلات العلاج باستبدال الكلى، وهو شكل من أشكال غسيل الكلى في المستشفى، بسبب كورونا في مرضى وحدة العناية المركزة المصابين بإصابة في الكلى.

من بين 216 مريضًا يعانون من أي شكل من أشكال القصور الكلوي ، احتاج 121 (56٪) مريضًا إلى علاج استبدال كلوي، ومن بين 48 من الناجين الذين احتاجوا لغسيل الكلى لأول مرة أثناء إقامتهم في وحدة العناية المركزة، كان على 9 مرضى (19٪) الاستمرار في غسيل الكلى بعد الخروج من وحدة العناية المركزة ، مما يشير إلى أن كورونا قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة في الكلى.

يقول المؤلفون: "على حد علمنا، هذا هو أول تحليل شامل للنتائج في مرضى كورونا في حالة صحية حرجة في المملكة المتحدة والذين يعانون من الفشل الكلوي، لا سيما في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة الموجودة مسبقًا".

وأبدى المؤلفون دهشتهم من أن الوفيات في المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في المرحلة النهائية وغسيل الكلى، والذين عادة ما يكون لديهم نتائج أسوأ في العديد من الأمراض الأخرى، كانت مماثلة لتلك في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى الأقل حدة المرتبط بكورونا.

ومع ذلك، يوصي المؤلفون بالحذر عند تفسير هذه النتائج بسبب التحيز في الاختيار- مما يعني أنه في هذه الدراسة لم يتم تضمين سوى المرضى الذين تمت رعايتهم في وحدة العناية المركزة خلال ذروة الطفرة الأخيرة والمرضى الآخرين الذين يعانون من الفشل الكلوي في المرحلة النهائية، والذين قد يكونون كذلك.

أسباب ارتفاع معدل الوفيات في المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى ليست مفهومة بشكل واضح، هناك عدة نظريات، من بينها أن فيروس كورونا يسبب التهاب بطانة الأوعية الدموية، وهو التهاب في الأوعية الدموية في الكلى، وهو مشابه للمشكلة التي يُعرف أن كورونا يسببها في الرئتين.

أشارت تقارير أخرى إلى أنه يمكن أن تكون هناك إصابة مباشرة في الكلى من الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي الناجم عن السيتوكين (حيث يغمر الجسم باستجابته المناعية الخاصة، ما يسمى بعاصفة السيتوكين) ، وكذلك موت أنسجة الكلى المرتبطة بفشل الجهاز الناجم عن كورونا.

استنتج المؤلفون: "تُظهر بياناتنا أن أمراض الكلى والفشل في المرضى المصابين بأمراض خطيرة بفيروس كورونا شائعان، ويرتبطان بارتفاع معدل الوفيات، ومع ذلك، توجد اختلافات مهمة بين مراحل مرض الكلى الحاد والمزمن في كيفية تأثيرهما على معدل الوفيات لدى المرضى.