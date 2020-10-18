فوائد النيلة الزرقاء للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - النيلة الزرقاء هي عُشْبَة تَنْبُتُ في صحراء بلاد المغرب العربي، وتُستخرج منها صبغة زرقاء اللون تُستخدم في عدة وصفات لجمال البشرة، كتبييضها ومنع حب الشباب وتحسين طبيعة الجلد، إضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات، ودورها في الشفاء من بعض الأمراض الجلدية، وهناك عدة وصفات وطرق لاستخدام النيلة المغربية وتطبيقها على البشرة، حيث إن النيلة المغربية تُعتبر مكونًا رئيسيًّا للعديد من الخلطات الخاصة بالبشرة، والتي تفيدها بطرق مختلفة، فإليك فيما يلي أبرز فوائده مع طرق استخدامه؛ لتتمتعي ببشرة خالية من العيوب.



أبرز فوائد النيلة الزرقاء

فوائد النيلة الزرقاء



تعمل النيلة الزرقاء على تفتيح وتبييض البشرة، والتخلص من آثار الشمس، كما تزيل الترهلات الجلدية، وتخلِّص البشرة من الكلف والرءوس السوداء والدهون الزائدة والشوائب، وتمنح البشرة رائحة جذابة، إلى جانب توحيد لون الجسم، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة في الجسم والوجه، بالإضافة إلى شد البشرة وتخفيف التجاعيد الدقيقة وتنظيف المسام بعمق؛ إذ يمكنها التغلغل في الطبقات العميقة للجلد.

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وصفات النيلة الزرقاء لتفتيح البشرة

وصفات النيلة الزرقاء لتفتيح البشرة



هناك عدة وصفات للتفتيح بالنيلة الزرقاء، ولأبسطها امزجي في وعاء 4 ملاعق صغيرة من بودرة النيلة المغربية وملعقة صغيرة من زيت الصبار مع علبة زبادي، وامزجيهم بفرشاة في وعاء مناسب، ثم طبقي الخليط على الوجه بلطف، وتجنبي وضعه على منطقة العيون والفم، واتركي القناع على وجهك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ، ورطِّبي بشرتك بكريمك المفضل، وكرري الوصفة مرة كل أسبوع؛ لتحصلي على نتيجة أكثر فعالية في شهر واحد، ومن الممكن أن تتركي المزيج لمدة 8 ساعات أثناء النوم للحصول على أفضل النتائج، وإن كنتِ بحاجة لوصفة أخرى للتفتيح فامزجي 4 ملاعق صغيرة من بودرة النيلة المغربية مع عصير نصف ليمونة، وطبقي الخليط على المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها مع تجنّب وضعه على منطقة العين والفم، ولوصفة ثالثة يمكنك خلط ملعقة كبيرة من النيلة الزرقاء مع نصف لتر من الحليب وملعقتين من النشا مع كوبين من ماء الورد وصابونة طبيعية خاصة بتفتيح الجسم، وامزجي المكونات لتحصلي على خليط بقوام كريمي لتدهني به الجسم يوميًّا قبل النوم لمدة 3 أسابيع.

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