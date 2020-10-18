هل تحبين المناكير الأسود؟ إليك ما يعنيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - في الواقع، يدل لون طلاء الأظافر الذي تعتمده المرأة، على الكثير في شخصيتها، ويخبر عنها أكثر مما تعتقد. فإذا كنت من محبات المناكير الأسود تحديداً، وتعتمدينه كجزء أساسي في إطلالاتك المختلفة، فقد تتفاجئين بأنه في الحقيقة يكشف أموراً عديدة عنك قد تكون مخفية بالنسبة الى المقربين منك. إليك أبرز التفاصيل في هذا المقال.



تحبين المناكير الأسود إذاً أنت مبدعة

المناكير الأسود ملائم لكافة الأوقات



تتجنب نساء كثيرات استخدام المناكير الأسود، خصوصاً ممن لا يملن الى ألوان المناكير الداكنة جداً. إلا أنه في الواقع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسمات شخصية إيجابية. فإذا وجدت نفسك تنجذبين الى طلاء الأظافر الأسود بشكل تلقائي، بغض النظر عن الموسم أو المناسبة، أو حالتك المزاجية، فذلك يعني أنك تمتلكين جانباً إبداعياً في شخصيتك. كذلك، يشير ميلك الكبير الى طلاء الأظافر الأسود، بأنك امرأة غامضة. فبحسب أخصائيي تجميل الأظافر، يشكل استخدام المناكير الأسود جواً من الغموض ويظهر شخصيتك المتمردة. لذلك، فإن اعتماد المناكير الأسود هو وسيلة للتمرد على كل ما هو تقليدي، والتباهي بالجانب الجريء من شخصيتك.

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المناكير الأسود دليل ثقة وقيادة

المناكير الأسود دليل ثقة وقيادة

يمثل اللون الأسود السلطة والإصرار، مما يعني أن اختيارك لطلاء الأظافر الأسود دليل على أنك امرأة واثقة من نفسها وقيادية في عملها، وفي الوقت نفسه حساسة للغاية وحريصة جداً في كل عمل تقومين فيه. من الناحية الجمالية، يعطي المناكير الأسود إحساساً أنيقاً للغاية، وهو متعدد الاستخدامات ويمكن اعتماده في كافة الأوقات، حيث يجعل أي إطلالة أنيقة وعصرية للغاية.

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خيارات رائعة من المناكير الأسود

مناكير أسود من Smith Cult



انطلاقاً من أهميته في إبراز جوانب كثيرة في شخصيتك، يعد المناكير الأسود من أفضل الخيارت بالنسبة إلى جميع النساء، سواء صاحبات البشرة الداكنة أو الفاتحة، فهو ليس جميلاً فحسب وإنما أنيقاً جداً أيضاً ومثيراً. لكن احرصي على اعتماد المناكير الأسود اللامع لإطلالة في غاية الأنوثة. ننصحك مثلاً بتجربة Blackest Black من Kokoist، وNoir Interdit 04 من جيفنشي، وKings & Thieves من Smith Cult.

مناكير أسود من جيفنشي

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