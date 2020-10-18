كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - تعشق جميع النساء اقتناء العطور، ويختلف اختيار المرأة لكل عطر باختلاف شخصيتها، ولكن تظل العطور ذات رائحة الياسمين متربعة دائماً على عرش الاختيارات الأكثر تفضيلاً بين أغلب النساء.

وتتميز العطور برائحة الياسمين برقة وعذوبة، تجعل المرأة التي تعتمدها تتمتع برائحة مميزة للغاية.

وفيما يللي يقدم لك "الخليج 365 . نت" أفضل عطور نسائية برائحة الياسمين لخريف 2020.



مونتيل جاسمين فول Montale Jasmin Full

Montale Jasmin Full



مونتيل جاسمين فول هو عطر من دار Montale ، وهى دار عطور فرنسية تشتهر بعطورها الفاخرة التي تدوم طويلاً.

وإذا كنتي من عشاق الياسمين فهذا هو العطر المناسب لكي، فبعد وضعه بعشرة دقائق ستشعرين بدفء وأنتعاش غير مسبوق، يدوم حتي 9 ساعات كاملة بنفس القوة.

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أرينا إيكات من إيست لاودر Aerin Ikat Jasmine by Estee Lauder

Aerin Ikat Jasmine by Estee Lauder



إذا كنتِ تبحثين عن عطر مُركّز بالياسمين، يمكنكِ الاستعانة بهذا العطر المميز، وهو مزيج من نوعين من الياسمين (السامباك والجراندفلوروم)، ويتميز بأنه عطر ناعم وخفيف، وليس من النوع الثقيل، لذلك فهو اختيار مثالي لمن تبحث عن عطر شبابي وأنيق.



عطر بيربري Burberry London for Women

Burberry London for Women



يعد عطر بيربري اختيار أنيق لطيف ومميز للنساء عاشقات رائحة الياسمين، فهو مثالي لأوقات العمل، حيث يبقي طويلاً.

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مايكل كورس جلام جاسمين Michael Kors Glam Jasmine

Michael Kors Glam Jasmine



وهو مزيج من رائحة الياسمين، مع أزهار بيضاء أخرى ولمسة من الخضرة المنعشة، لذلك يمكن استخدامه في جميع الأوقات لما يتميز به من رقة ونعومة.



عطر إيلي صعب Elie Saab Le Parfum

Elie Saab Le Parfum



يتميز عطر إيلي صعب Elie Saab Le Parfum برائحة شوجري خفيفة، فهو مزيج من رائحة الياسمين ورائحة زهور البرتقال.

ويمكن استخدام هذا العطر في مختلف الأوقت، مما يعطيه ميزة أضافية تجعله عطراً مناسباُ لامرأة أنيقة ومميزة.



جو مالون جاسمين سامباك& ماري جولدJo Malone Jasmine Sambac & Marigold

Jo Malone Jasmine Sambac & Marigold



يتميز عطرجو مالون جاسمين سامباك& ماري جولدJo Malone Jasmine Sambac & Marigold بأنه مزيجاً رائعاً لرائحة الياسمين والفانيليا، مما يجعله اختياراً مثالياً لأوقات الخريف.

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