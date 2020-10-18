صور تسريحات شعر أحلام من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - لا يختلف اثنان على جمال ورقي إطلالات النجمة أحلام، فهي تحرص على اختيار أجمل تسريحات الشعر الأنثوية، المنسدلة أحياناً والمرفوعة أحياناً أخرى، بطرق مختلفة عصرية تواكب أبرز صيحات الشعر الرائجة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور ترصد تسريحات شعر النجمة أحلام في الفترة الأخيرة، والتي استقيناها من حسابها على إنستقرام.



تسريحة الويفي بالتموجات العريضة المنسدلة

تسريحة الويفي بالتموجات العريضة المنسدلة



تعد تسريحة الويفي بالتموجات العريضة المنسدلة من أكثر تسريحات الشعر التي تعتمدها النجمة أحلام، فهي تسريحة حيوية وجذابة ومناسبة للأيام العادية والحفلات الغنائية على حد سواء. وهي تختارها مع أشكال غرة مختلفة، مثل الغرة النصفية المنسدلة، أو الغرة الجانبية المنسدلة، أو مع الغرة الطويلة المسحوبة على شكل جانبي ملتفّ.

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تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الغرة المنسدلة

تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الغرة المنسدلة



تلاقي تسريحة ذيل الحصان رواجاً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، كونها تناسب مختلف الإطلالات، وقد اعتمدتها أحلام بطريقة شبابية حيوية ومميزة، ارتكزت على سحب الشعر نحو الخلف بأسلوب ذيل الحصان العالي بتموجات رفيعة ناعمة، الى حانب الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة العالية مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه

تسريحة الكعكة العالية



تعتمد النجمة أحلام في العديد من إطلالاتها، تسريحة الكعكة العالية، فهي تبرز ملامح وجهها وتمنحها مظهراً أنثوياً راقياً. وقد اختارت في إحدى صورها على إنستقرام التي نشرتها مؤخراً، تسريحة الكعكة العالية، الى جانب الغرة المنسدلة على جانبي الوجه والملفوفة نحو الخارج عند نهايات الشعر.

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تسريحة الشعر المستقيم المسحوبة وراء الأذن

تسريحة الشعر المستقيم المسحوبة وراء الأذن



إنها تسريحة تجمع الرقي والأناقة والنعومة، وبالإمكان اعتمادها في كافة الأوقات. وقد اعتمدتها النجمة أحلام مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة وراء الأذنين، الى جانب نهايات الشعر الملتفة نحو الخارج، وقد منحتها مظهراً شبابياً وأبرزت ملامح وجهها بطريقة راقية وجذابة.

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تسريحة الشعر المبلل مع الغرة المسحوبة الى الخلف

تسريحة الشعر المبلل مه الغرة المسحوبة الى الخلف



تسريحة الشعر المبلل تسريحة رائجة جداً وتوفر للمرأة مظهراً عصرياً. وبالإمكان اعتمادها بطرق مختلفة، إلا أن النجمة أحلام اعتمدتها مسحوبة الى الخلف ومنسدلة على الظهر، لتمنحها إطلالة مريحة بعيداً عن خصلات الشعر المنسدلة على الوجه.

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