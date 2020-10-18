معاطف باللون الوردي موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - لا تخلو خزانة كل سيدة من المعاطف التي تعتبر أساسية من بين البسة الخريف والشتاء.

احصلي على الدفء مع الاحتفاظ بأنوثتك، واختاري معطف وردي يدلل إطلالتك في موسم الشتاء، حيث برزت العديد من موديلات المعاطف باللون الوردي بتوقيع أشهر الماركات.



شاهدي اجمل موديلات معاطف شتوية بـ اللون الوردي موضة خريف 2020 لتتألقي بإطلالة جذابة وأنيقة.



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معطف ألبرتا فيريتي ALBERTA FERRETTI

ALBERTA FERRETTI



قدمت ماركة ألبرتا فيريتي ALBERTA FERRETTI معطف زهري أنيق، وتم تنسيقه مع إطلالة وردي أنيقة تتألف من القميص والسروال مرتفع الخصر.







معطف شانيل Chanel





من ماركة شانيل Chanel، اخترنا لكِ معطف زهري دافىء بتصميم مميز مع سترة قصيرة وحزام حول الخصر، وارتدت العارضة سروال أسود ضيق مطبوع بحروف الماركة.







معطف فندي Fendi





باللون الوردي المبودر، قدمت ماركة فندي Fendi معطف جلد راقي بحزام حول الخصر، وتم تنسيقه مع بوت أسود طويل.







معطف غوتشي Gucci





أيضاً قدمت ماركة غوتشي Gucci معطف جلد باللون الوردي بأزرار أمامية وجيوب على الجانبية وياقة كبيرة.







معطف ماكس مارا Max Mara

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جمع معطف ماكس مارا Max Mara بين الفخامة والدفء، حيث أنه مصنوع من الفرو ويتسم بالنعومة، وتم تنسيقه مع بوت طويل.







معطف ميو ميو Miu Miu

Ulla Johnson





قدمت ماركة ميو ميو Miu Miu معطف قماش طويل مع حزام حول الخصر وجيوب جانبية كبيرة وتم تنسيقه مع أزياء باللون الأسود.







معاطف MSGM





أحببنا معاطف MSGM العصرية باللون الوردي. المعطف الأول بقماش مضاد للماء وتم تنسيقه مع قميص أزرق، والمعطف الثاني بالجلد اللامع.



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معطف برادا Prada



تصميم أنيق وناعم من برادا Prada باللون الوردي يمكن ارتداءه مفتوح أو بغلق الأزرار، ونسقت معه العارضة حقيبة وحذاء وردي.







معطف ريد فالنتينو Red Valentino





من ماركة ريد فالنتينو Red Valentino، اخترنا لكِ المعطف الزهري بالفرو لإطلالة فاخرة ودافئة في نفس الوقت.







معطف Rochas





لإطلالات النهار العملية، يمكن أن تختاري معطف عصري وتنسقيه مع أزياءك المختلفة مثل معطف Rochas.







معطف Ulla Johnson

Ulla Johnson



قدمت ماركة Ulla Johnson معطف زهري أنيق ليمنحك الدفء في الشتاء، وتم تنسيقه مع أزياء بني.



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