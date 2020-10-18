شاهدي أحدث إطلالات ريم الصانع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - تعتمد الموديل ومدونة الموضة السعودية ريم الصانع على خيارات الأزياء المتنوعة المناسبة لقوامها الممشوق ولشخصيتها، ومن وحي حسابها في إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من 915 ألف متابع، نقدم لكِ أحدث تنسيقاتها الأنيقة، لتستوحي منها بعض الأفكار التي تناسب شخصيتك وأسلوبك في الأزياء.



خيارات الفساتين القصيرة من ريم الصانع

خيارات الفساتين القصيرة من ريم الصانع



تفضل الفتيات الشابات خيارات الفساتين القصيرة لإبراز أنوثتهن والحصول على إطلالة مميزة وبسيطة لافتة للأنظار، ومن وحي ريم الصانع نقدم لكِ عدة تصميمات؛ حيث ارتدت فستانًا فضيًّا قصيرًا مصممًا بقماش خفيف وأكمام طويلة ومزينًا بمطاط ناعم للخصر لمظهر أنثوي مميز أكملته بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج زهري، ولإطلالة أخرى تأنقت بفستان أسود قصير مزين بمطاط وأكمام قصيرة ومطبع بالأبيض لخيار ناعم وجذاب، وأكملت الصانع مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج ناعم، ولإطلالة ثالثة ظهرت ريم بفستان أسود قصير مصمم بأكمام طويلة ومزين بحزام ناعم للخصر وقَصَّة مميزة في الأكمام لمظهر أنيق وفاخر، وأكملت هذه الإطلالة بتسريحة ذيل الحصان وحذاء بوت طويل بني، كما أطلت بفستان أبيض مصمم بقماش الدانتيل ومزين بجزء شفاف مع تسريحة الشعر المموج والمكياج القوي المرتكز على اللون البرونزي.

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إطلالات الأزياء السوداء

إطلالات الأزياء السوداء

تعتمد الكثيرات من النساء على خيارات القطع السوداء؛ لما توفره من أناقة ورُقِيٍّ وإخفاء لعيوب الجسم، ومن وحي ريم الصانع يمكنك أن تعتمدي عدة خيارات؛ حيث اختارت بلوزة صيفية برقبة عالية مع بنطال طويل من الجلد الأسود وحذاء أسود مزين بفصوص فضية لخيار مناسب للحفلات البسيطة، وفي إطلالة أخرى تألقت بفستان طويل أسود مزين بطيات القماش على الأطراف مع فتحة جانبية واسعة، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بالأسود مع تسريحة الويفي للشعر والمكياج الزهري، ولمظهر أكثر بساطة نسقت بنطالًا وحذاءً باللون الأسود مع بلوزة بكاروهات الأسود والعنابي والأخضر لإطلالة شبابية بسيطة وعملية.

إطلالات متنوعة من ريم الصانع 6



تنسيقات كاجوال للشابات



تفضل الفتيات الشابات الاعتماد على الخيارات الكاجوال في معظم الإطلالات، ومن وحي ريم الصانع نلهمك عدة خيارات؛ حيث ارتدت بنطالًا من الجينز الفاتح مع بلوزة زيتية قصيرة مزينة بمطاط في المنتصف وتسريحة مرفوعة للشعر، ولخيار أبسط أطلت ببنطال من القطن الرمادي مع تيشيرت قصير أبيض مزين برسمة شمس سوداء كرتونية لخيار ناعم وشبابي، ولإطلالة أكثر أنوثة وجمالًا ظهرت بتنورة صفراء مزينة بطبعات اللون الأسود مع بلوزة سوداء وحذاء بوت طويل أسود ليمنحها مظهرًا بسيطًا وأنثويًّا، ولإطلالة أخيرة ظهرت ببنطال واسع بني مع بلوزة بيضاء بكتف عريض وحذاء أسود، لتكمل مظهرها بالألوان الحيادية.

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