عبايات وأزياء خليجية من وحي فاطمة العبدالله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - تحتفل الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله في هذا الأسبوع بعيد ميلادها الـ ٤٣ وبهذه المناسبة نقدم لك من وحيها عدة تنسيقات لأزياء عربية ارتدتْها خلال الفترات الماضية؛ لتستوحي منها أفكارًا لأزياء عربية بسيطة ومفعمة بالأنوثة والجمال.



خيارات العبايات السوداء الخليجية

خيارات العبايات السوداء الخليجية



تُعَدُّ العبايات الخليجية من القطع الأكثر تميزًا في الدول بأكملها، ولا سيما السوداء؛ حيث تعبِّر عن ثقافة النساء الخليجيات وتراثهن، ولموديلات العبايات المميزة تألقت فاطمة العبدالله بعباية سوداء مزينة بقماش متعرج أبيض في الأكمام لمظهر أنيق في المناسبات البسيطة، وأطلت بعباية سوداء مزينة بقماش أزرق لامع في أطراف الأكمام والرقبة لمظهر عصري مناسب للشابات، ولإطلالة أخرى ظهرت بعباية واسعة مزينة بخطين عريضين باللون الأحمر لمظهر جذاب، كما اختارت عباية مزينة بطبقة ناعمة علوية مكملة بقماش زهري متعرج في الأطراف، وتزينت بعباية سوداء مصممة بقماش سكري مطبع بالنقوش في الجانبين لمظهر خليجي مذهل، وأخرى مصممة بقصة معطف البليزر البنفسجي في المنتصف ومكملة في الأطراف باللون الأبيض لخيار مرح وشبابي.

تابعي المزيد: عبايات بتصاميم ناعمة من وحي تسنيم أبو سيدو

Advertisements



تنسيقات القفطان بأسلوب ناعم

تنسيقات القفطان بأسلوب ناعم



تعتمد فاطمة العبدالله على خيارات القفاطين الناعمة بالأسلوب المريح والأنثوي، لذا أطلت بقفطان أبيض من خامة اللينين المزين في المنتصف بالخطوط الذهبية بطريقة فاخرة وأنثوية مناسبة لجميع النساء، وظهرت في إطلالة أخرى بقفطان بدرجة الأزرق النيلي المزين بالتطريزات والنقوش البيضاء بأسلوب ناعم ومناسب للتجمعات البسيطة المختلفة.



إطلالات الجلابيات من وحي فاطمة العبد الله

إطلالات الجلابيات من وحي فاطمة العبد الله

تعتبر الجلابية الخليجية من أكثر القطع المفضلة لدى النساء الخليجيات في المنزل أو الجمعات البسيطة لذا ارتدت فاطمة العبدالله جلابية برونزية مزينة بتطريزات ذهبية مبهرة ومصممة من الأسفل بقماش أسود، وفي إطلالة أخرى نسقت جلابية بيضاء مزينة بقماش أبيض مرسوم بالأحمر بأسلوب مميز مع مجوهرات ذهبية ضخمة مناسبة للمرأة الخليجية، واختارت في إطلالة أخرى جلابية بنية مزينة بقماش الدانتيل الزهري من الأطراف السفلية ومطرزة من الجزء العلوي بالزهور الزهرية والرسومات الخضراء، ولخيار ناعم وشبابي تأنقت بجلابية بيضاء مطبعة بنقوش حمراء ومزينة بأكمام عصرية مع مجوهرات ذهبية ضخمة.

تابعي المزيد: نصائح لإطلالة مثالية بالعباية الخليجية