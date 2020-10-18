الطبيعة مصدر وحي لمجوهرات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - شكلت الطبيعة في موسم خريف وشتاء 2021 مصدراً أساسياً لتصاميم المجوهرات عاكسةً من خلالها أفكار خلابة تشبه التحف الفنية وتظهر عليك كأيقونات ساحرة. أجمعت الدور العالمية على هذا الموسم على هذا الطابع وعكست كل دار رؤيتها وتصورها الخاص لامرأتها. لذا تابعي معنا أبرز التصاميم ومن اعتمدها وكيف يمكن أن ترتديها.



أسلوب ذات طابع جريء

Boucheron



أكثر الدور التي ركزت على هذه التصاميم كانت دار بوشرون Boucheron التي اتجهت نحو التصاميم الموردة بشكل جميل، كذلك الحال مع دار بوتشيلاتي Buccellati. وتأتي هذه الورود مصنوعة من أفخر أنواع الذهب ومرصعة بأجود أنواع الأحجار الكريمة المميزة ذات الألوان المفرحة والمشرقة.

BUCCELLATI



أما سليم مزنرSelim Mouzannar، فقرر التوجه نحو الحياة الليلية، مستوحياً من عالم النجوم مجوهرات مميزة، تمنح من ترتديها أسلوباً استثنائياً.

SELIM MOUZANNAR

أما تيفاني أند كو. Tiffany & CO فعبرت عن أسلوبها الأنثوي والناعم من خلال تصاميم مزينة بأوراق الشجر الناعمة المصنوعة من الذهب الأصفر الفاخر. في حين أتت تصاميم فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels مستوحاة من الريش الماسي والياقوت الأزرق.

Advertisements

Tiffany & CO

Van Cleef & Arpels



فضلاً عن ذلك، لفتتنا مجوهرات ام كي أس جولوري MKS Jewellery وأكوا جويلز Aqua Jewels بتصاميم ملفتة ومميزة تحاكي أجواء الطبيعة بمختلف مظاهرها ومصنوعة من أجود أنواع الذهب ومرصعة بالماس.

Aquae Jewels



نصائح لاطلالة مميزة

MKS Jewelry



من الضروري أن تعرفي جيداً كيفية تنسيق هذه المجوهرات الفاخرة مع أزيائك، اذ يجب عليك أن تسلطي الضوء عليها بشكل كبير. من هنا، يفضل أن ترتديها بشكل منفرد، خصوصاً اذا احتوت على أحجار كريمة متنوعة ولا تخلطي معها جواهر أخرى. أما في حال كانت التصاميم ناعمة كسوار تيفاني أند كو.Tiffany & CO. فيمكنك في هذه الحالة، أن تضيفي اليها مجوهرات من نفس لون الذهب لكن ذات تصميم ناعم لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به. هذا ويفضل أن تكون الأزياء التي ترتديها مع هذه المجوهرات ناعمة وبعيدة عن المبالغة.

Tiffany & Co



يمكنك أن تنتقلي مع هذه المجوهرات من المناسبات النهارية الى الليلية بكل سهولة دون الحاجة الى تغييرها، اذ يمكنك أن تضيفي تعديل بسيط عليها من خلال زيادة بعض التفاصيل الزائدة لكي تجعلي الاطلالة أجمل وتليق بأجواء الليل.



في حال كان تصميم مجوهراتك ملونة، فيمكنك في هذه الحالة أن تعتمدي فستان من أحد الألوان الموجودة لكي تنشأي تناغماً في اللوك ولكي تمنحي مظهرك تميزاً وسحراً لا مثيل لهما.

تابعي المزيد: ريم عبدالله تغطي كامل جسمها بطقم من الذهب وتكشف عن سعره