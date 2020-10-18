مصنوعة من الكريستال.. ساعة تامر حسني في "خليك فولاذي" بـ34 مليون جنيه (صور)

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بإطلالة كاجوال، لفت النجم تامر حسني الأنظار، خلال تصدره غلاف ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي"، بسترة متعددة الألوان و"تيشرت" أبيض، مع بنطلون جينز قاتم اللون، وساعة فارهة تزين زراعه الأيسر.

والساعة من ماركة "ريتشارد ميل"، وهي من مجموعة "56 رينجيت"، والتي يصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليون و690 ألف جنيه مصري.

وتتميز الساعة بأنها مصنوعة من الكريستال الياقوتي الشفاف، بواسطة متخصصين عالميين في استعمال هذه المادة، بحسب ما ذكره موقع watch site.

وتمتاز تلك الساعة بأنها مقاومة للماء، ويمكن ارتدائها خلال ممارسة رياضة السباحة، كما أنها ذات ملمس ناعم، وفقا لـ watch site.

ومنذ أيام، طرحت شركة روتانا للصوتيات البوستر الرسمي لألبوم الفنان تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، والمنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة.

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وأعلن الفنان تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، طرح أغنية "مبطلناش إحساس"، من ألبومه الجديد خليك فولاذي، وتأتي الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.

وروّجت شركة "روتانا" للصوتيات، يوم الاثنين الماضي، للألبوم الجديد للفنان تامر حسني "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ونشرت الشركة البوستر الأول للألبوم لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وظهر الفنان تامر حسني في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزيين.. قريبًا".

وعلى جانب آخر، سجل المطرب تامر حسني 3 أغنيات من فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي أنهى تصويره مؤخرًا، والفيلم من بطولة تامر حسني، ويشاركه البطولة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.